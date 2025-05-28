Рубрика | Україна

Goldman Sachs підвищив прогноз попиту на нафту

Обновлено: Май 28, 2025.

Goldman Sachs підвищив прогноз попиту на нафту, але залишив ціни без змін.

Світовий попит на нафту зростає, ціни на Brent і WTI залишаються без змін, невизначеність через ядерну угоду США–Іран і тарифну війну.

Goldman Sachs переглянув у бік зростання прогноз глобального попиту на нафту, попри збереження базових цінових орієнтирів. Ключові моменти: очікується збільшення попиту на 600 тис. барелів щодня у 2025 році, а також додаткові 400 тис. барелів у 2026-му. Водночас на тлі потенційної ядерної угоди США з Іраном і напруженості у торгівлі, можливе зниження цін на нафту у середньостроковій перспективі.

Попит зростає, але ціни залишаються стриманими

  • Прогнозований попит: +600 тис. барелів/день у 2025 році та +400 тис. у 2026 році.
  • Ціни залишаються без змін: $60 за барель Brent, $56 за WTI у 2025 році.
  • Фактичні ціни: на момент публікації Brent торгувався понад $65, WTI – понад $62.

Фактори невизначеності: ядерна угода й тарифна війна

  • Ймовірна ядерна угода між США та Іраном може призвести до зростання постачання нафти, тиснучи на ціни.
  • Попри заяву президента Трампа про близькість до угоди, переговори ускладнюються через вимогу США припинити збагачення урану, що іранська сторона вважає неприйнятною.
  • Тарифна війна між США та Китаєм — ще один важливий чинник, що може або покращити, або зруйнувати перспективи зростання світової економіки.

Прогнози Goldman Sachs: сценарії на 2026 рік

  • У разі ескалації тарифної війни та повного відновлення постачання з боку OPEC+, ціни на Brent можуть впасти до $40 за барель до кінця 2026 року.
  • Однак, якщо торгівельні бар’єри послабляться, підвищення світового ВВП може компенсувати зростання пропозиції.

“Інтегруючи нижчі тарифи та вищий ВВП, ми підвищуємо прогноз попиту у другій половині року,” — зазначають аналітики Goldman Sachs.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: Reuters, Міненерго України, IEA, investing.com, Reuters, spglobal, Інших джерел

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(Всего статей: 1687)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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