Зелений дизель: глобальний ринок зростає попри регуляторні виклики

Обновлено: Май 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Зелений дизель: глобальний ринок зростає попри регуляторні виклики

Світовий ринок зеленого дизелю демонструє стрімке зростання, досягаючи \$66 млрд до 2030 року, завдяки зусиллям авіаційного та морського секторів у досягненні цілей нульових викидів. Однак, попри позитивні тенденції, галузь стикається з регуляторними та економічними викликами, що впливають на її стабільність.

Глобальний попит та технологічні інновації

  • Ринок зеленого дизелю оцінюється в $37 млрд у 2024 році та прогнозується досягнення $66 млрд до 2030 року з середньорічним темпом зростання 10,2%.
  • Основними драйверами зростання є впровадження низьковуглецевих стандартів пального, високі ціни на вуглецеві викиди та інвестиції в модернізацію нафтопереробних заводів для виробництва біопалива.
  • Зелений дизель забезпечує зниження викидів парникових газів на понад 80% порівняно з традиційним дизелем, що робить його привабливим для важких транспортних секторів.

Регіональні ініціативи та політична підтримка

  • У США, штат Айова ухвалив законопроєкт про податкові кредити для виробників стійкого авіаційного пального (SAF), що стимулює розвиток галузі.
  • Університет Олбані (UAlbany) переводить свій парк важкої техніки на відновлюваний дизель, очікуючи зниження викидів вуглецю на 60% без необхідності модифікації техніки.
  • Європейські країни, такі як Нідерланди, Швеція та Фінляндія, активно впроваджують податкові пільги та обов’язкові домішки для підтримки використання зеленого дизелю.

Виклики та критика

  • У Північній Америці спостерігається надлишок виробництва зеленого дизелю, що призводить до зниження прибутковості та закриття деяких підприємств.
  • Аналітики попереджають про ризики для довкілля через використання сировини, що може спричинити вирубку лісів та підвищення вуглецевого сліду.
  • У Канаді уряд відхилив скаргу місцевого виробника на недобросовісну конкуренцію з боку імпорту з США, що викликає занепокоєння щодо підтримки національної галузі.

«Зелений дизель є ключовим елементом у переході до чистої енергетики, особливо в секторах, де електрифікація є складною або неможливою,» — зазначено в звіті Research and Markets.

Джерело: Terminal
За матеріалами: GlobeNewswire, Biodiesel Magazine, Advanced Biofuels USA, Mongabay, DTN Progressive Farmer

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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