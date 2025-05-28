Зелений дизель: глобальний ринок зростає попри регуляторні виклики

Світовий ринок зеленого дизелю демонструє стрімке зростання, досягаючи \$66 млрд до 2030 року, завдяки зусиллям авіаційного та морського секторів у досягненні цілей нульових викидів. Однак, попри позитивні тенденції, галузь стикається з регуляторними та економічними викликами, що впливають на її стабільність.
Глобальний попит та технологічні інновації
- Ринок зеленого дизелю оцінюється в $37 млрд у 2024 році та прогнозується досягнення $66 млрд до 2030 року з середньорічним темпом зростання 10,2%.
- Основними драйверами зростання є впровадження низьковуглецевих стандартів пального, високі ціни на вуглецеві викиди та інвестиції в модернізацію нафтопереробних заводів для виробництва біопалива.
- Зелений дизель забезпечує зниження викидів парникових газів на понад 80% порівняно з традиційним дизелем, що робить його привабливим для важких транспортних секторів.
Регіональні ініціативи та політична підтримка
- У США, штат Айова ухвалив законопроєкт про податкові кредити для виробників стійкого авіаційного пального (SAF), що стимулює розвиток галузі.
- Університет Олбані (UAlbany) переводить свій парк важкої техніки на відновлюваний дизель, очікуючи зниження викидів вуглецю на 60% без необхідності модифікації техніки.
- Європейські країни, такі як Нідерланди, Швеція та Фінляндія, активно впроваджують податкові пільги та обов’язкові домішки для підтримки використання зеленого дизелю.
Виклики та критика
- У Північній Америці спостерігається надлишок виробництва зеленого дизелю, що призводить до зниження прибутковості та закриття деяких підприємств.
- Аналітики попереджають про ризики для довкілля через використання сировини, що може спричинити вирубку лісів та підвищення вуглецевого сліду.
- У Канаді уряд відхилив скаргу місцевого виробника на недобросовісну конкуренцію з боку імпорту з США, що викликає занепокоєння щодо підтримки національної галузі.
«Зелений дизель є ключовим елементом у переході до чистої енергетики, особливо в секторах, де електрифікація є складною або неможливою,» — зазначено в звіті Research and Markets.
Джерело: Terminal
За матеріалами: GlobeNewswire, Biodiesel Magazine, Advanced Biofuels USA, Mongabay, DTN Progressive Farmer