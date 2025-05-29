Енергосистема України залишається стабільною попри пошкодження та підготовку до пікових навантажень

Станом на 29 травня енергосистема України продовжує працювати в збалансованому режимі, попри триваючі атаки та пошкодження інфраструктури. Обмежень для споживачів не запроваджено.
Поточний стан: ремонт і стабілізація
- Тривають роботи з відновлення енергооб’єктів, що були пошкоджені внаслідок атак рф. Фахівці забезпечують надійне функціонування енергосистеми навіть в умовах бойових дій.
- Баланс виробництва та споживання електроенергії збережено — система працює стабільно без планових відключень для населення.
- Проводяться планові ремонти для підготовки до осінньо-зимового періоду та до роботи обладнання у період літніх температурних піків.
Раціональне використання електроенергії у пікові години – це внесок кожного споживача у стійкість енергосистеми.
Ситуація на ЗАЕС: стабільний рівень охолодження
- Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається на позначці 14,01 м.
- Цього достатньо для потреб станції та підтримання безпечного стану ядерних реакторів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України