IEA: Біогаз і біометан можуть забезпечити чверть світового попиту на газ

Обновлено: Май 29, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) оприлюднило перший глобальний звіт з геопросторовою оцінкою потенціалу виробництва біогазу та біометану, вказуючи на можливість стійкого виробництва до 1 трильйона кубометрів на рік — приблизно 25% поточного світового попиту на природний газ.

Біогаз: ключ до енергетичної безпеки та декарбонізації

Звіт IEA підкреслює, що біогаз та біометан можуть відігравати значно більшу роль у глобальній енергетичній системі, особливо в умовах зростаючої уваги до енергетичної безпеки та місцевого виробництва енергії. ([IEA][1])

  • Потенціал виробництва: До 1 трильйона кубометрів біогазу щорічно з відходів сільського господарства, муніципальних та лісових залишків.
  • Географічне розташування: Близько 80% потенціалу зосереджено в країнах, що розвиваються, таких як Бразилія, Китай та Індія.
  • Поточне використання: Менше 5% стійких відходів наразі використовується для виробництва біогазу та біометану.
  • Енергетична безпека: Біогаз може замінити імпортні енергоносії, зменшуючи залежність від викопного палива.
  • Економічні переваги: Підтримка місцевих економік та створення робочих місць у сільських регіонах.

«Цей звіт та його інноваційний аналіз чітко демонструють, що біогаз та біометан можуть відігравати значно більшу роль у світовій енергетичній системі — особливо в умовах, коли енергетична безпека та місцеве виробництво стають пріоритетами для багатьох урядів, зокрема України» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal

За матеріалами:

IEA: Outlook for Biogas and Biomethane
IEA News Release
Biofuels Digest
Gasworld

Додаткові джерела інформації по темі:

Sustainability Online
Bioenergy News

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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