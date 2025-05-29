IEA: Біогаз і біометан можуть забезпечити чверть світового попиту на газ

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) оприлюднило перший глобальний звіт з геопросторовою оцінкою потенціалу виробництва біогазу та біометану, вказуючи на можливість стійкого виробництва до 1 трильйона кубометрів на рік — приблизно 25% поточного світового попиту на природний газ.

Біогаз: ключ до енергетичної безпеки та декарбонізації

Звіт IEA підкреслює, що біогаз та біометан можуть відігравати значно більшу роль у глобальній енергетичній системі, особливо в умовах зростаючої уваги до енергетичної безпеки та місцевого виробництва енергії. ([IEA][1])

Потенціал виробництва: До 1 трильйона кубометрів біогазу щорічно з відходів сільського господарства, муніципальних та лісових залишків.

До 1 трильйона кубометрів біогазу щорічно з відходів сільського господарства, муніципальних та лісових залишків. Географічне розташування: Близько 80% потенціалу зосереджено в країнах, що розвиваються, таких як Бразилія, Китай та Індія.

Близько 80% потенціалу зосереджено в країнах, що розвиваються, таких як Бразилія, Китай та Індія. Поточне використання: Менше 5% стійких відходів наразі використовується для виробництва біогазу та біометану.

Менше 5% стійких відходів наразі використовується для виробництва біогазу та біометану. Енергетична безпека: Біогаз може замінити імпортні енергоносії, зменшуючи залежність від викопного палива.

Біогаз може замінити імпортні енергоносії, зменшуючи залежність від викопного палива. Економічні переваги: Підтримка місцевих економік та створення робочих місць у сільських регіонах.

«Цей звіт та його інноваційний аналіз чітко демонструють, що біогаз та біометан можуть відігравати значно більшу роль у світовій енергетичній системі — особливо в умовах, коли енергетична безпека та місцеве виробництво стають пріоритетами для багатьох урядів, зокрема України» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal

За матеріалами:

IEA: Outlook for Biogas and Biomethane

IEA News Release

Biofuels Digest

Gasworld

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