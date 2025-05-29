Saudi Aramco знижує ціни на пропан і бутан на червень 2025 року

Обновлено: Май 29, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Saudi Aramco знижує ціни на пропан і бутан на червень 2025 року

Saudi Aramco оголосила про зниження офіційних цін на пропан і бутан на червень 2025 року, що відображає зміни ринкових умов і продовження тенденції до зниження цін з попереднього місяця.

Зниження цін на LPG: причини та наслідки

У червні 2025 року Saudi Aramco знизила офіційні ціни на пропан на \$10 за тонну до \$600, а на бутан — на \$20 за тонну до \$570.

  • Зниження цін відображає зміни ринкових умов і продовження тенденції до зниження цін з попереднього місяця.
  • Пропан і бутан широко використовуються для опалення, як паливо для транспортних засобів і в нафтохімічній промисловості.
  • Ціни Aramco на LPG вважаються ключовими орієнтирами для контрактів на постачання з Близького Сходу до Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Глобальний ринок LPG зазнає значних змін, оскільки високі тарифи на імпорт зі США змушують китайських покупців замінювати американські вантажі постачаннями з Близького Сходу. Тим часом американські поставки перенаправляються до Європи та інших частин Азії. Це перерозподілення очікується, що спричинить тиск на зниження цін і попиту на побічні продукти сланцевого газу, створюючи фінансові виклики як для американських виробників сланцевого газу, так і для китайських нафтохімічних компаній. Водночас це, ймовірно, стимулюватиме зростання інтересу до альтернативних сировинних матеріалів, таких як нафта.

Постачальники з Близького Сходу стають ключовими бенефіціарами, заповнюючи прогалину, що виникла через скорочення експорту США до Китаю. Крім того, опортуністичні покупці на азійських ринках, таких як Японія та Індія, використовують зниження цін для забезпечення більш вигідних угод.

«Зниження цін на LPG від Saudi Aramco є відповіддю на зміну очікувань щодо світових цін на нафту Brent й глобального попиту та пропозиції, що впливає на ринки Азії та Європи,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Arab News, Argaam, Reuters

Додаткові джерела інформації по темі:

* QC Intelligence: Зниження цін на LPG від Aramco у травні
* Barchart: Ф’ючерси на пропан Saudi Aramco

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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