Saudi Aramco знижує ціни на пропан і бутан на червень 2025 року

Saudi Aramco оголосила про зниження офіційних цін на пропан і бутан на червень 2025 року, що відображає зміни ринкових умов і продовження тенденції до зниження цін з попереднього місяця.

Зниження цін на LPG: причини та наслідки

У червні 2025 року Saudi Aramco знизила офіційні ціни на пропан на \$10 за тонну до \$600, а на бутан — на \$20 за тонну до \$570.

Зниження цін відображає зміни ринкових умов і продовження тенденції до зниження цін з попереднього місяця.

відображає зміни ринкових умов і продовження тенденції до зниження цін з попереднього місяця. Пропан і бутан широко використовуються для опалення, як паливо для транспортних засобів і в нафтохімічній промисловості.

широко використовуються для опалення, як паливо для транспортних засобів і в нафтохімічній промисловості. Ціни Aramco на LPG вважаються ключовими орієнтирами для контрактів на постачання з Близького Сходу до Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Глобальний ринок LPG зазнає значних змін, оскільки високі тарифи на імпорт зі США змушують китайських покупців замінювати американські вантажі постачаннями з Близького Сходу. Тим часом американські поставки перенаправляються до Європи та інших частин Азії. Це перерозподілення очікується, що спричинить тиск на зниження цін і попиту на побічні продукти сланцевого газу, створюючи фінансові виклики як для американських виробників сланцевого газу, так і для китайських нафтохімічних компаній. Водночас це, ймовірно, стимулюватиме зростання інтересу до альтернативних сировинних матеріалів, таких як нафта.

Постачальники з Близького Сходу стають ключовими бенефіціарами, заповнюючи прогалину, що виникла через скорочення експорту США до Китаю. Крім того, опортуністичні покупці на азійських ринках, таких як Японія та Індія, використовують зниження цін для забезпечення більш вигідних угод.

«Зниження цін на LPG від Saudi Aramco є відповіддю на зміну очікувань щодо світових цін на нафту Brent й глобального попиту та пропозиції, що впливає на ринки Азії та Європи,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Arab News, Argaam, Reuters

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* QC Intelligence: Зниження цін на LPG від Aramco у травні

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