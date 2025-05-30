Експорт нафтопродуктів з росії досягнув тримісячного максимуму завдяки зростанню постачання дизеля та мазуту

У травні 2025 року експорт нафтопродуктів з росії сягнув найвищого рівня за останні три місяці, переважно через збільшення постачання дизельного пального та мазуту, попри сезонні обмеження в роботі нафтопереробних заводів та західні санкції.([energyandcleanair.org][1])

Зміни в структурі експорту нафтопродуктів росії

За даними аналітичної компанії Vortexa, морські поставки нафтопродуктів з росії до 24 травня становили 2,23 млн барелів на добу, що на 4% більше порівняно з квітнем і є найвищим показником з лютого.

Дизель та газойль: експорт зріс на 3% до 966 тис. барелів на добу, що на 10% більше, ніж у травні 2024 року. Основне зростання відбулося через постачання з портів Чорного моря та Далекого Сходу, тоді як обсяги з Балтійських портів зменшилися.

експорт зріс на 3% до 966 тис. барелів на добу, що на 10% більше, ніж у травні 2024 року. Основне зростання відбулося через постачання з портів Чорного моря та Далекого Сходу, тоді як обсяги з Балтійських портів зменшилися. Мазут: поставки зросли на 12% до 668 тис. барелів на добу, попри зниження експорту з Чорноморських портів на 25%.

поставки зросли на 12% до 668 тис. барелів на добу, попри зниження експорту з Чорноморських портів на 25%. Нафта: експорт зменшився на 6% до 403 тис. барелів на добу, зокрема через скорочення поставок до Азії майже вдвічі; натомість зросли постачання до Туреччини, Бразилії та країн Близького Сходу.

експорт зменшився на 6% до 403 тис. барелів на добу, зокрема через скорочення поставок до Азії майже вдвічі; натомість зросли постачання до Туреччини, Бразилії та країн Близького Сходу. Інші продукти: експорт бензину та компонентів для змішування зріс до 48 тис. барелів на добу, а авіаційного пального — до 61 тис. барелів на добу.

Ці зміни відбуваються на тлі сезонного зниження обсягів переробки нафти в росії через планові ремонти нафтопереробних заводів. Зокрема, зменшення експорту нафти та вакуумного газойлю було компенсовано зростанням постачання дизеля та мазуту.

«Зростання експорту дизельного пального та мазуту з росії свідчить про адаптацію країни до нових умов ринку, пов’язаних з санкціями, та пошук альтернативних шляхів збуту нафтопродуктів,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal

За матеріалами: bloomberg.com