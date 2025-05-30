Експорт нафтопродуктів з росії досягнув тримісячного максимуму завдяки зростанню постачання дизеля та мазуту

Обновлено: Май 30, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Експорт нафтопродуктів з росії досягнув тримісячного максимуму завдяки зростанню постачання дизеля та мазуту

У травні 2025 року експорт нафтопродуктів з росії сягнув найвищого рівня за останні три місяці, переважно через збільшення постачання дизельного пального та мазуту, попри сезонні обмеження в роботі нафтопереробних заводів та західні санкції.([energyandcleanair.org][1])

Зміни в структурі експорту нафтопродуктів росії

За даними аналітичної компанії Vortexa, морські поставки нафтопродуктів з росії до 24 травня становили 2,23 млн барелів на добу, що на 4% більше порівняно з квітнем і є найвищим показником з лютого.

  • Дизель та газойль: експорт зріс на 3% до 966 тис. барелів на добу, що на 10% більше, ніж у травні 2024 року. Основне зростання відбулося через постачання з портів Чорного моря та Далекого Сходу, тоді як обсяги з Балтійських портів зменшилися.
  • Мазут: поставки зросли на 12% до 668 тис. барелів на добу, попри зниження експорту з Чорноморських портів на 25%.
  • Нафта: експорт зменшився на 6% до 403 тис. барелів на добу, зокрема через скорочення поставок до Азії майже вдвічі; натомість зросли постачання до Туреччини, Бразилії та країн Близького Сходу.
  • Інші продукти: експорт бензину та компонентів для змішування зріс до 48 тис. барелів на добу, а авіаційного пального — до 61 тис. барелів на добу.

Ці зміни відбуваються на тлі сезонного зниження обсягів переробки нафти в росії через планові ремонти нафтопереробних заводів. Зокрема, зменшення експорту нафти та вакуумного газойлю було компенсовано зростанням постачання дизеля та мазуту.

«Зростання експорту дизельного пального та мазуту з росії свідчить про адаптацію країни до нових умов ринку, пов’язаних з санкціями,  та пошук альтернативних шляхів збуту нафтопродуктів,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal

За матеріалами: bloomberg.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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