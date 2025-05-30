OPEC+ зберігає обережність у нарощуванні видобутку попри зростання попиту

OPEC+ планує поступове збільшення видобутку нафти в липні на 411 тис. барелів на добу, однак фактичне зростання буде меншим через перевищення квот у деяких країнах та технічні труднощі. Попри це, ринок залишається збалансованим завдяки стабільному попиту та обмеженню видобутку в США.
Ринок нафти: між стабільністю та викликами
- OPEC+ планує збільшити видобуток нафти в липні на 411 тис. барелів на добу, що є частиною поступового скасування добровільних скорочень.
- Фактичне зростання видобутку буде меншим через перевищення квот у деяких країнах та технічні труднощі.
- Standard Chartered прогнозує зростання світового попиту на нафту на 1,17 млн барелів на добу в 2025 році.
- Попри зростання пропозиції, ринок залишається збалансованим завдяки стабільному попиту та обмеженню видобутку в США.
- У США кількість бурових установок зменшилася до 465, що є найнижчим показником з листопада 2021 року.
«Збільшення видобутку OPEC+ відбувається обережно, щоб уникнути надлишку пропозиції на ринку,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice.com