Індія перенаправляє дизельні постачання до Азії: рекордний експорт та вплив на світовий ринок

У травні 2025 року Індія значно збільшила експорт дизельного пального до Південно-Східної Азії, досягнувши найвищого рівня за останні чотири роки. Це зумовлено вищими прибутками на азійських ринках та зростанням фрахтових витрат на постачання до Європи.
Переорієнтація індійського дизелю: причини та наслідки
- Обсяги експорту до Південно-Східної Азії у травні склали понад 600 тис. метричних тонн (4,47 млн барелів), переважно до Сінгапуру та Малайзії. Це найвищий показник з кінця 2021 року.
- Експорт до Європи зменшився до 500 тис. тонн через зростання фрахтових витрат на маршруті Індія–Північно-Західна Європа, які досягли $2,35 млн за судно середнього розміру (40 тис. тонн), або $59 за тонну. У порівнянні, доставка до Сінгапуру коштує менше $1 млн.
- Вплив на азійський ринок: надлишкова пропозиція призвела до зниження спотових премій на дизель з вмістом сірки 10 ppm до семитижневого мінімуму в $0,20 за барель, а маржа переробки коливається біля $16 за барель.
- Європейський ринок стикається з дефіцитом, що підтримує зростання цін на дизельне паливо.
- Збільшення виробництва в Індії після перезапуску нафтопереробного заводу Reliance Industries у Джамнагарі та зниження внутрішнього попиту через ранній початок сезону мусонів сприяли зростанню обсягів експорту.
«Перенаправлення індійського дизелю на схід призвело до дворазового ефекту: насичення ринку Сінгапуру та зростання цін у Європі», — зазначив аналітик Sparta Commodities Джеймс Ноел-Бесвік.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, The Economic Times, Reuters