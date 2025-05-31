У Данії запущено перший у світі комерційний завод з виробництва е-метанолу на відновлюваній енергії

Обновлено: Май 31, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

У Данії запущено перший у світі комерційний завод з виробництва е-метанолу на відновлюваній енергії

Компанія European Energy ввела в експлуатацію унікальний об’єкт у місті Аабенраа, який має забезпечити «зеленим» е-метанолом глобальні корпорації та прискорити декарбонізацію енергетично інтенсивних галузей.

Енергетичне значення проєкту Kassø Power-to-X

На тлі глобального переходу до відновлюваної енергетики проєкт Kassø Power-to-X став прикладом того, як інноваційні технології можуть перетворити надлишкову електроенергію у стале паливо. Розташований у південній Данії завод є першим великим комерційним об’єктом, що виробляє е-метанол виключно з поновлюваних джерел.

  • Обсяг виробництва – 42 000 тонн е-метанолу на рік, що дає змогу щорічно заміщати еквівалент традиційного вуглеводневого палива з викидами понад 100 тис. тонн CO₂.
  • Сировинна база – вітрова та сонячна енергія, які за допомогою електролізу розщеплюють воду на водень, що потім синтезується з уловленим CO₂ у метанол.
  • Технологія Power-to-X передбачає інтеграцію гнучких енергосистем, що перетворюють нестабільні відновлювані джерела на стабільні синтетичні палива.

Це особливо актуально для країн Північної Європи, де потенціал вітрової енергетики значний, але існує потреба в ефективному зберіганні енергії.

Ключові партнери, інвестори та замовники

Проєкт реалізується компанією European Energy у партнерстві з японським промисловим гігантом Mitsui & Co., який володіє 49% акцій підприємства. Інвестиції Mitsui підкреслюють зростаючий інтерес азійських компаній до участі в європейських зелених проєктах.

  • Maersk – глобальний лідер у контейнерних перевезеннях, активно переходить на флот, що працює на метанолі, у межах своєї кліматичної стратегії.
  • LEGO Group – інтегрує зелений метанол у ланцюг постачання сировини для виробництва полімерів.
  • Novo Nordisk – використовує е-метанол у фармацевтичному виробництві з метою зниження екологічного сліду.

Всі три компанії є замовниками першої черги продукції заводу й підписали багаторічні контракти, що свідчить про формування стійкого ринку попиту на синтетичне зелене паливо.

Геополітичний та ринковий контекст

Проєкт Kassø Power-to-X набуває особливого значення на тлі європейської стратегії REPowerEU, яка передбачає відмову від імпорту викопного палива з рф та інших ризикованих джерел. Енергетична незалежність, кліматичні цілі та діджиталізація енергосистем – ключові напрями політики ЄС.

  • ЄС вбачає у виробництві зеленого метанолу важливу складову декарбонізації судноплавства, хімічної та важкої промисловості.
  • На тлі геополітичних ризиків, пов’язаних із російським газом, метанол на основі зеленого водню розглядається як стратегічна альтернатива для енергозалежних секторів.

Висновки та перспектива

Реалізація проєкту Kassø Power-to-X відкриває новий етап у трансформації енергетичних ринків Європи. Данія, маючи потужний науково-технологічний потенціал та політичну волю, перетворюється на один із центрів розробки та впровадження кліматичних технологій.

  • Успішне комерційне виробництво зеленого метанолу стимулює розвиток інфраструктури під альтернативне паливо, включаючи порти, логістику та сертифікацію.
  • Завод Kassø Power-to-X може стати прототипом мультиплікованих рішень для Східної Європи, зокрема України, у межах Європейського зеленого курсу.

Запуск цього заводу – це не лише прорив у виробництві чистого палива, а й сигнал, що технології Power-to-X виходять за межі демонстраційного рівня, — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal
За матеріалами:

* Mitsui & Co.
* Tech Xplore
* Hydrogen Insight
* Offshore Energy
* The Electricity Hub
* State of Green

Додаткові джерела інформації по темі:

* Power Info Today
* Investing.com
* H2 View

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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