ЄС запускає нову стратегію для Чорноморського регіону: енергетична безпека та інфраструктура

Європейський Союз представив комплексну стратегію для Чорноморського регіону, спрямовану на зміцнення безпеки, розвиток енергетичної інфраструктури та підвищення стійкості до гібридних загроз. Ця ініціатива передбачає створення Морського хабу безпеки Чорного моря та реалізацію програми «Порядок денний з питань зв’язку», що охоплює транспортні, енергетичні та цифрові мережі.
Ключові енергетичні ініціативи та виклики
- Морський хаб безпеки Чорного моря — центр для моніторингу морської інфраструктури, включаючи підводні кабелі, офшорні платформи та енергетичні об’єкти. Він використовуватиме підводні сенсори, безпілотні апарати та супутниковий моніторинг для забезпечення безпеки.
- Програма «Порядок денний з питань зв’язку» — розвиток транспортних, енергетичних та цифрових мереж, що з’єднують Європу з Центральною Азією через Південний Кавказ.
- Відновлення українських портів — Україна потребує 500 мільйонів євро для відновлення критичної портової інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак. Близько 400 об’єктів портової інфраструктури були пошкоджені, що ускладнює експорт понад 90% товарів морем.
- Розвиток енергетичних коридорів — створення нових енергетичних маршрутів, включаючи підводні кабелі та інші інфраструктурні проєкти, для зменшення залежності від російських енергоресурсів.
«ЄС прагне посилити свою роль у Чорноморському регіоні, забезпечуючи безпеку та стабільність через розвиток інфраструктури та енергетичну незалежність України,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
За матеріалами: European Commission
Додаткові джерела інформації по темі:
* Politico: EU launches major Black Sea plan with eye on defense
* Container News: EU’s new strategic vision for Black Sea
* BSEC-URTA: EU’s new strategic approach to the Black Sea