ЄС запускає нову стратегію для Чорноморського регіону: енергетична безпека та інфраструктура

Обновлено: Май 30, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

ЄС запускає нову стратегію для Чорноморського регіону: енергетична безпека та інфраструктура

Європейський Союз представив комплексну стратегію для Чорноморського регіону, спрямовану на зміцнення безпеки, розвиток енергетичної інфраструктури та підвищення стійкості до гібридних загроз. Ця ініціатива передбачає створення Морського хабу безпеки Чорного моря та реалізацію програми «Порядок денний з питань зв’язку», що охоплює транспортні, енергетичні та цифрові мережі.

Ключові енергетичні ініціативи та виклики

  • Морський хаб безпеки Чорного моря — центр для моніторингу морської інфраструктури, включаючи підводні кабелі, офшорні платформи та енергетичні об’єкти. Він використовуватиме підводні сенсори, безпілотні апарати та супутниковий моніторинг для забезпечення безпеки.
  • Програма «Порядок денний з питань зв’язку» — розвиток транспортних, енергетичних та цифрових мереж, що з’єднують Європу з Центральною Азією через Південний Кавказ.
  • Відновлення українських портів — Україна потребує 500 мільйонів євро для відновлення критичної портової інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак. Близько 400 об’єктів портової інфраструктури були пошкоджені, що ускладнює експорт понад 90% товарів морем.
  • Розвиток енергетичних коридорів — створення нових енергетичних маршрутів, включаючи підводні кабелі та інші інфраструктурні проєкти, для зменшення залежності від російських енергоресурсів.

«ЄС прагне посилити свою роль у Чорноморському регіоні, забезпечуючи безпеку та стабільність через розвиток інфраструктури та енергетичну незалежність України,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal
За матеріалами: European Commission

Додаткові джерела інформації по темі:

* Politico: EU launches major Black Sea plan with eye on defense
* Container News: EU’s new strategic vision for Black Sea
* BSEC-URTA: EU’s new strategic approach to the Black Sea

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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