Дизельний ринок США під тиском: наслідки торговельної політики Трампа

Попри нещодавнє судове рішення, яке обмежує повноваження президента Дональда Трампа щодо запровадження тарифів, ринок дизельного пального в США продовжує зазнавати негативного впливу. Загроза глобальної рецесії, спричиненої торговельними війнами, вже призвела до зниження попиту на дизель, особливо на внутрішньому ринку США.
Енергетичні наслідки торговельної політики
- Судове рішення: 28 травня 2025 року Суд міжнародної торгівлі США постановив, що президент Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши широкомасштабні тарифи без схвалення Конгресу.
- Реакція ринку: Попри це рішення, яке тимчасово призупинено на період апеляції, ціни на паливо не зросли, що свідчить про глибше занепокоєння ринку щодо економічної стабільності.
- Зниження попиту: Попит на дизельне паливо в США почав знижуватися, що пов’язано з побоюваннями щодо рецесії та зменшенням економічної активності.
Джерело: Terminal
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