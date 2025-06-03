США нарощують експортні потужності LPG попри тарифну нестабільність

США залишаються провідним експортером скрапленого газу навіть в умовах торговельної напруги, нарощуючи інфраструктуру та зміцнюючи зв’язки з азійськими імпортерами, зокрема Китаєм.
Енергетичне лідерство США — попри ризики політики мит
Попри політичну нестабільність, пов’язану з тарифами у зовнішній торгівлі, США продовжують стратегічне розширення експортної інфраструктури скрапленого нафтового газу (LPG).
- У 2024 році експорт LPG із США досяг рекордних 1,8 млн барелів на добу, що зробило країну найбільшим у світі постачальником пропану.
- Китай імпортував 32% свого пропану з США, попри попередні тарифні бар’єри та активне постачання з Ірану, Катару та ОАЕ.
- Енергетична інформаційна адміністрація США (EIA) вказує, що тенденція до зростання зберігається завдяки розвитку сланцевого видобутку та новим технологіям фракціонування.
Головні інфраструктурні ініціативи до 2028 року
- Energy Transfer завершує розширення термінала Nederland у Техасі, що додасть 250 тис. барелів на добу експортної потужності.
- Enterprise Products Partners розширює потужності на Houston Ship Channel та в окрузі Орандж. Загальне зростання — понад 480 тис. б/д.
- Range Resources виводить на ринок 20 тис. б/д нових потужностей на Східному узбережжі.
- Targa Resources збільшить експорт LPG до 19 млн барелів на місяць на терміналі Galena Park у 2027 році.
- ONEOK Inc. та MPLX LP планують новий термінал у Texas City на 400 тис. б/д з трубопроводом з Mont Belvieu — запуск у 2028 році.
Ці масштабні проєкти створюють серйозні передумови для посилення позицій США як глобального лідера з постачання LPG. Водночас аналітики застерігають: нестабільність митної політики адміністрації Трампа створює ризики для окупності цих довгострокових інвестицій. Зміцнення інфраструктури експорту пропану є частиною стратегії США з домінування на ринку не тільки нафти, але й скрапленого нафтового газу, — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
За матеріалами: LPGas Magazine, EIA, CNBC
**Додаткові джерела інформації по темі:**
* S\&P Global: Розширення експорту LPG із США до Азії
* Bloomberg: Термінали LPG у США під тиском світових змін