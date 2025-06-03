США нарощують експортні потужності LPG попри тарифну нестабільність

Обновлено: Июнь 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

США нарощують експортні потужності LPG попри тарифну нестабільність

США залишаються провідним експортером скрапленого газу навіть в умовах торговельної напруги, нарощуючи інфраструктуру та зміцнюючи зв’язки з азійськими імпортерами, зокрема Китаєм.

Енергетичне лідерство США — попри ризики політики мит

Попри політичну нестабільність, пов’язану з тарифами у зовнішній торгівлі, США продовжують стратегічне розширення експортної інфраструктури скрапленого нафтового газу (LPG).

  • У 2024 році експорт LPG із США досяг рекордних 1,8 млн барелів на добу, що зробило країну найбільшим у світі постачальником пропану.
  • Китай імпортував 32% свого пропану з США, попри попередні тарифні бар’єри та активне постачання з Ірану, Катару та ОАЕ.
  • Енергетична інформаційна адміністрація США (EIA) вказує, що тенденція до зростання зберігається завдяки розвитку сланцевого видобутку та новим технологіям фракціонування.

Головні інфраструктурні ініціативи до 2028 року

  • Energy Transfer завершує розширення термінала Nederland у Техасі, що додасть 250 тис. барелів на добу експортної потужності.
  • Enterprise Products Partners розширює потужності на Houston Ship Channel та в окрузі Орандж. Загальне зростання — понад 480 тис. б/д.
  • Range Resources виводить на ринок 20 тис. б/д нових потужностей на Східному узбережжі.
  • Targa Resources збільшить експорт LPG до 19 млн барелів на місяць на терміналі Galena Park у 2027 році.
  • ONEOK Inc. та MPLX LP планують новий термінал у Texas City на 400 тис. б/д з трубопроводом з Mont Belvieu — запуск у 2028 році.

Ці масштабні проєкти створюють серйозні передумови для посилення позицій США як глобального лідера з постачання LPG. Водночас аналітики застерігають: нестабільність митної політики адміністрації Трампа створює ризики для окупності цих довгострокових інвестицій. Зміцнення інфраструктури експорту пропану є частиною стратегії США з домінування на ринку не тільки нафти, але й скрапленого нафтового газу, — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal
За матеріалами: LPGas Magazine, EIA, CNBC

**Додаткові джерела інформації по темі:**

* S\&P Global: Розширення експорту LPG із США до Азії
* Bloomberg: Термінали LPG у США під тиском світових змін

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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