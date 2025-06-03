Goldman Sachs очікує зростання видобутку нафти ОПЕК+ у серпні на 410 тис. барелів на добу

Обновлено: Июнь 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Goldman Sachs очікує зростання видобутку нафти ОПЕК+ у серпні на 410 тис. барелів на добу

Попри побоювання щодо уповільнення світової економіки, аналітики Goldman Sachs прогнозують, що ОПЕК+ продовжить збільшувати видобуток, враховуючи літній попит та стійкі фундаментальні показники ринку.

Ставка на сезонний попит і контроль над ринком

  • ОПЕК+ планує остаточне збільшення видобутку нафти на 0,41 млн барелів на добу в серпні 2025 року.
  • Вирішальне засідання щодо цього рішення відбудеться 6 липня.
  • У липні картель уже погодив збільшення постачання на 411 тис. барелів, що відповідає темпам попередніх місяців.

В аналітичній записці Goldman Sachs наголошується, що таке рішення підтримується:

  • відносною обмеженістю фізичних постачань («spot fundamentals»),
  • стійкою динамікою світової економіки,
  • та сезонним попитом у літній період.

Ціновий прогноз і структурні ризики

  • Goldman Sachs зберігає обережний прогноз цін на нафту:
    • Brent — $60/барель у 2025 році, $56 у 2026;
    • WTI — $56/барель у 2025 році, $52 у 2026.
  • Прогнозується профіцит пропозиції: +1 млн барелів на добу у 2025, +1,5 млн — у 2026, зокрема завдяки запуску нових проєктів поза межами ОПЕК.

Аналітики зазначають, що надлишкова пропозиція спричиняється не лише зростанням поза США, але й обережним переглядом попиту:

  • вищі, ніж очікувалося, обсяги споживання в Європі,
  • переглянуті оцінки попиту в Африці від IEA,
  • та слабше зростання ринку електромобілів у західних країнах.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters
Додаткові джерела інформації по темі:

Goldman Sachs Oil Outlook

IEA Oil Market Report – May 2025

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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