Goldman Sachs очікує зростання видобутку нафти ОПЕК+ у серпні на 410 тис. барелів на добу

Попри побоювання щодо уповільнення світової економіки, аналітики Goldman Sachs прогнозують, що ОПЕК+ продовжить збільшувати видобуток, враховуючи літній попит та стійкі фундаментальні показники ринку.
Ставка на сезонний попит і контроль над ринком
- ОПЕК+ планує остаточне збільшення видобутку нафти на 0,41 млн барелів на добу в серпні 2025 року.
- Вирішальне засідання щодо цього рішення відбудеться 6 липня.
- У липні картель уже погодив збільшення постачання на 411 тис. барелів, що відповідає темпам попередніх місяців.
В аналітичній записці Goldman Sachs наголошується, що таке рішення підтримується:
- відносною обмеженістю фізичних постачань («spot fundamentals»),
- стійкою динамікою світової економіки,
- та сезонним попитом у літній період.
Ціновий прогноз і структурні ризики
- Goldman Sachs зберігає обережний прогноз цін на нафту:
- Brent — $60/барель у 2025 році, $56 у 2026;
- WTI — $56/барель у 2025 році, $52 у 2026.
- Прогнозується профіцит пропозиції: +1 млн барелів на добу у 2025, +1,5 млн — у 2026, зокрема завдяки запуску нових проєктів поза межами ОПЕК.
Аналітики зазначають, що надлишкова пропозиція спричиняється не лише зростанням поза США, але й обережним переглядом попиту:
- вищі, ніж очікувалося, обсяги споживання в Європі,
- переглянуті оцінки попиту в Африці від IEA,
- та слабше зростання ринку електромобілів у західних країнах.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters
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