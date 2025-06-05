Криза в російській нафтовій галузі: прибутки «Роснєфті» впали на 58%, бюджет втрачає мільярди

Обновлено: Июнь 05, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Криза в російській нафтовій галузі: прибутки «Роснєфті» впали на 58%, бюджет втрачає мільярди

У період з 30 травня по 3 червня 2025 року російська нафтова галузь зіткнулася з серйозними фінансовими викликами. Значне падіння прибутків Роснефть та зменшення бюджетних доходів від нафти свідчать про поглиблення економічної кризи в країні.

Фінансові результати Роснефть за перший квартал 2025 року

  • Чистий прибуток компанії склав 170 млрд рублів ($2,19 млрд), що на 58% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
  • Виторг зменшилася на 8,5% квартал до кварталу, до 2,283 трлн рублів, через зниження цін на нафту Urals у рублях.
  • EBITDA знизилася на 15,5% квартал до кварталу, до 598 млрд рублів.
  • Капітальні витрати склали 382 млрд рублів, що на 2,1% менше порівняно з попереднім кварталом.
  • Чистий борг/EBITDA становив 1,36x, що значно нижче мінімального ковенанту за кредитними угодами.

Зниження бюджетних доходів від нафти

  • У травні 2025 року доходи бюджету росії від нафти та газу знизилися на 35% у річному вимірі, до 512,7 млрд рублів ($6,55 млрд).
  • Порівняно з квітнем, доходи зменшилися на 53%, що пов’язано зі зниженням світових цін на нафту та зміцненням рубля.
  • Міністерство фінансів очікує дефіцит бюджету у червні на рівні 40,3 млрд рублів та переглянуло прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік до 1,7% ВВП з попередніх 0,5%.

Розвиток проєкту ВОСТОК ОЙЛ

Попри фінансові труднощі, Роснефть продовжує реалізацію свого флагманського арктичного проєкту ВОСТОК ОЙЛ. У першому кварталі 2025 року компанія завершила буріння понад 30 000 метрів свердловин та ввела в експлуатацію 4 виробничі свердловини. Будівництво магістрального нафтопроводу Ванкор – Паяха – Бухта Північна триває, з прокладеними 450 км трубопроводу, включаючи 171 км двотрубної секції. Очікується, що перша фаза проєкту буде введена в експлуатацію у 2026 році.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, Rosneft, Interfax

Додаткові джерела інформації:

Bloomberg: Російські нафтові доходи падають до найнижчого рівня за два роки
Financial Times: Військовий бюджет Путіна під загрозою через падіння цін на нафту
Energy Intelligence: Роснефть оголошує про запуск мегапроєкту ВОСТОК ОЙЛ у 2026 році

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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