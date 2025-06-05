Криза в російській нафтовій галузі: прибутки «Роснєфті» впали на 58%, бюджет втрачає мільярди

У період з 30 травня по 3 червня 2025 року російська нафтова галузь зіткнулася з серйозними фінансовими викликами. Значне падіння прибутків Роснефть та зменшення бюджетних доходів від нафти свідчать про поглиблення економічної кризи в країні.
Фінансові результати Роснефть за перший квартал 2025 року
- Чистий прибуток компанії склав 170 млрд рублів ($2,19 млрд), що на 58% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
- Виторг зменшилася на 8,5% квартал до кварталу, до 2,283 трлн рублів, через зниження цін на нафту Urals у рублях.
- EBITDA знизилася на 15,5% квартал до кварталу, до 598 млрд рублів.
- Капітальні витрати склали 382 млрд рублів, що на 2,1% менше порівняно з попереднім кварталом.
- Чистий борг/EBITDA становив 1,36x, що значно нижче мінімального ковенанту за кредитними угодами.
Зниження бюджетних доходів від нафти
- У травні 2025 року доходи бюджету росії від нафти та газу знизилися на 35% у річному вимірі, до 512,7 млрд рублів ($6,55 млрд).
- Порівняно з квітнем, доходи зменшилися на 53%, що пов’язано зі зниженням світових цін на нафту та зміцненням рубля.
- Міністерство фінансів очікує дефіцит бюджету у червні на рівні 40,3 млрд рублів та переглянуло прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік до 1,7% ВВП з попередніх 0,5%.
Розвиток проєкту ВОСТОК ОЙЛ
Попри фінансові труднощі, Роснефть продовжує реалізацію свого флагманського арктичного проєкту ВОСТОК ОЙЛ. У першому кварталі 2025 року компанія завершила буріння понад 30 000 метрів свердловин та ввела в експлуатацію 4 виробничі свердловини. Будівництво магістрального нафтопроводу Ванкор – Паяха – Бухта Північна триває, з прокладеними 450 км трубопроводу, включаючи 171 км двотрубної секції. Очікується, що перша фаза проєкту буде введена в експлуатацію у 2026 році.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, Rosneft, Interfax
Додаткові джерела інформації:
Bloomberg: Російські нафтові доходи падають до найнижчого рівня за два роки
Financial Times: Військовий бюджет Путіна під загрозою через падіння цін на нафту
Energy Intelligence: Роснефть оголошує про запуск мегапроєкту ВОСТОК ОЙЛ у 2026 році