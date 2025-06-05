Банки очікують ціну нафти WTI нижче $60 у 2025 році

Обновлено: Июнь 05, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Банки очікують ціну нафти WTI нижче $60 у 2025 році

Ціни на нафту WTI можуть у середньому становити \$58,30 за барель у 2025 році, попри зростання видобутку з боку ОПЕК+ та США. Такий прогноз надали 28 банків у рамках весняного опитування компанії Haynes Boone.

Ринок реагує на фундаментальні чинники, а не на короткострокову волатильність

За підсумками весняного опитування 2025 року, очікуване середнє значення ціни нафти WTI знизилось з \$61,89 до \$58,30 за барель. Зниження пов’язане з падінням цін на \$10 у квітні та переоцінкою балансу попиту й пропозиції на ринку.

  • 28 банків взяли участь в опитуванні — це рекордна кількість за 12 років проведення дослідження.
  • Ціни прогнозуються на рівні $56,24–$57,24 за барель у середньостроковій перспективі до 2034 року.
  • Причини зниження — зростання очікувань щодо видобутку з боку ОПЕК та проєнергодобувна політика адміністрації Трампа, попри стабільний попит.

“Банки не дозволяють короткостроковій волатильності впливати на довгострокові оцінки. Вони роблять ставку на ринкові фундаментальні чинники,”

— зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

  • Ціни на нафту WTI у період оприлюднення опитування тримались на рівні близько $63 за барель — це гранична рентабельність буріння нової свердловини для більшості американських виробників.
  • Голова ConocoPhillips зазначив, що сланцевий видобуток в США вийде на плато, якщо ціни залишаться в межах $60 за барель, і почне спадати за ціни в $50.
  • За даними опитування ФРБ Далласа, американським компаніям необхідно в середньому $65 за барель для прибуткового буріння.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com, Bloomberg, Dallas Fed Energy Survey

Додаткові джерела інформації по темі: ConocoPhillips, Haynes Boone

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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