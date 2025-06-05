Банки очікують ціну нафти WTI нижче $60 у 2025 році

Ціни на нафту WTI можуть у середньому становити \$58,30 за барель у 2025 році, попри зростання видобутку з боку ОПЕК+ та США. Такий прогноз надали 28 банків у рамках весняного опитування компанії Haynes Boone.
Ринок реагує на фундаментальні чинники, а не на короткострокову волатильність
За підсумками весняного опитування 2025 року, очікуване середнє значення ціни нафти WTI знизилось з \$61,89 до \$58,30 за барель. Зниження пов’язане з падінням цін на \$10 у квітні та переоцінкою балансу попиту й пропозиції на ринку.
- 28 банків взяли участь в опитуванні — це рекордна кількість за 12 років проведення дослідження.
- Ціни прогнозуються на рівні $56,24–$57,24 за барель у середньостроковій перспективі до 2034 року.
- Причини зниження — зростання очікувань щодо видобутку з боку ОПЕК та проєнергодобувна політика адміністрації Трампа, попри стабільний попит.
“Банки не дозволяють короткостроковій волатильності впливати на довгострокові оцінки. Вони роблять ставку на ринкові фундаментальні чинники,”
— зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
- Ціни на нафту WTI у період оприлюднення опитування тримались на рівні близько $63 за барель — це гранична рентабельність буріння нової свердловини для більшості американських виробників.
- Голова ConocoPhillips зазначив, що сланцевий видобуток в США вийде на плато, якщо ціни залишаться в межах $60 за барель, і почне спадати за ціни в $50.
- За даними опитування ФРБ Далласа, американським компаніям необхідно в середньому $65 за барель для прибуткового буріння.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com, Bloomberg, Dallas Fed Energy Survey
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