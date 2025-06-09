Інвестиції в енергоефективність у країнах, що розвиваються: час усунути дисбаланс

Обновлено: Июнь 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Попри глобальні кліматичні амбіції, інвестиції в енергоефективність будівель у країнах із економікою, що розвивається (EMDE), залишаються недостатніми. У 2024 році лише 34% світового фінансування в цьому секторі припадало на ці регіони. Прискорення вкладень і реформ — ключ до досягнення кліматичних цілей COP28.

Необхідність збільшення інвестицій

Для досягнення цілі COP28 — подвоєння темпів поліпшення енергоефективності — потрібно як мінімум утричі збільшити інвестиції в енергоефективність будівель до 2030 року.

  • Лише 34% від глобальних інвестицій у 2024 році припало на EMDE
  • Зростання будівельного фонду в цих країнах відкриває величезний потенціал для скорочення енергоспоживання
  • Мінімальна потреба — значне нарощення обсягів фінансування та вирівнювання регіонального дисбалансу

Позитивні приклади з країн EMDE

Деякі країни вже демонструють прогрес:

  • Індія: частка у глобальних інвестиціях поки становить лише 3%, однак сертифіковані зелені площі досягли 12 млрд квадратних футів у 2024 році
  • Новий енергетичний кодекс і розширене фінансування дахових сонячних систем закладено в бюджеті на 2024 рік

Потенціал приватного капіталу та змішаного фінансування

Ініціатива **Africa Decarbonisation Fund I** демонструє зростання інтересу інвесторів до модернізації будівель у Південній Африці:

  • Мета — зібрати 150 млн дол. США для модернізації 30 000 будівель
  • Фокус — на впровадженні сонячної енергії, зберігання енергії та smart-grid систем
  • Фонд підтримують мультисторонні кліматичні фонди та інституції ЄС

Це приклад того, як змішане фінансування може залучити приватний капітал для реалізації енергетичних рішень, адаптованих до регіональних потреб.

Проблема обмеженого пільгового фінансування

  • Міжнародне публічне фінансування для енергоефективності будівель в EMDE становить близько 1 млрд дол. США на рік
  • Цього недостатньо для переходу на сталу траєкторію розвитку

Потрібні нові фінансові моделі

Приклад Фонду ротаційного енергоефективного фінансування (EERF), запущеного Світовим банком у Західних Балканах:

  • Державні агентства беруть кредити на модернізацію будівель
  • Погашення здійснюється шляхом економії енергії
  • Повернені кошти спрямовуються на наступні проєкти, створюючи цикл реінвестування

Застосування таких моделей у країнах EMDE допоможе подолати фінансові бар’єри для державного сектора.

Інституційні бар’єри

  • Багатьом країнам бракує інституційної спроможності для впровадження та контролю за дотриманням стандартів
  • Тільки близько 80 країн мають енергоефективні будівельні кодекси
  • Навіть там, де вони існують, контроль за виконанням часто обмежений

Посилення нормативно-правових засад і системи виконання є вирішальним для залучення інвестицій.

«Наявність чітких правил гри та їхнє виконання — основа довіри інвесторів до сектору енергоефективності у країнах, що розвиваються»

За матеріалами Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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