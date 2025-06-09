Інвестиції в енергоефективність у країнах, що розвиваються: час усунути дисбаланс

Попри глобальні кліматичні амбіції, інвестиції в енергоефективність будівель у країнах із економікою, що розвивається (EMDE), залишаються недостатніми. У 2024 році лише 34% світового фінансування в цьому секторі припадало на ці регіони. Прискорення вкладень і реформ — ключ до досягнення кліматичних цілей COP28.

Необхідність збільшення інвестицій

Для досягнення цілі COP28 — подвоєння темпів поліпшення енергоефективності — потрібно як мінімум утричі збільшити інвестиції в енергоефективність будівель до 2030 року.

Лише 34% від глобальних інвестицій у 2024 році припало на EMDE

від глобальних інвестицій у 2024 році припало на EMDE Зростання будівельного фонду в цих країнах відкриває величезний потенціал для скорочення енергоспоживання

Мінімальна потреба — значне нарощення обсягів фінансування та вирівнювання регіонального дисбалансу

Позитивні приклади з країн EMDE

Деякі країни вже демонструють прогрес:

Індія: частка у глобальних інвестиціях поки становить лише 3%, однак сертифіковані зелені площі досягли 12 млрд квадратних футів у 2024 році

частка у глобальних інвестиціях поки становить лише 3%, однак сертифіковані зелені площі досягли 12 млрд квадратних футів у 2024 році Новий енергетичний кодекс і розширене фінансування дахових сонячних систем закладено в бюджеті на 2024 рік

Потенціал приватного капіталу та змішаного фінансування

Ініціатива **Africa Decarbonisation Fund I** демонструє зростання інтересу інвесторів до модернізації будівель у Південній Африці:

Мета — зібрати 150 млн дол. США для модернізації 30 000 будівель

для модернізації 30 000 будівель Фокус — на впровадженні сонячної енергії, зберігання енергії та smart-grid систем

Фонд підтримують мультисторонні кліматичні фонди та інституції ЄС

Це приклад того, як змішане фінансування може залучити приватний капітал для реалізації енергетичних рішень, адаптованих до регіональних потреб.

Проблема обмеженого пільгового фінансування

Міжнародне публічне фінансування для енергоефективності будівель в EMDE становить близько 1 млрд дол. США на рік

Цього недостатньо для переходу на сталу траєкторію розвитку

Потрібні нові фінансові моделі

Приклад Фонду ротаційного енергоефективного фінансування (EERF), запущеного Світовим банком у Західних Балканах:

Державні агентства беруть кредити на модернізацію будівель

Погашення здійснюється шляхом економії енергії

Повернені кошти спрямовуються на наступні проєкти, створюючи цикл реінвестування

Застосування таких моделей у країнах EMDE допоможе подолати фінансові бар’єри для державного сектора.

Інституційні бар’єри

Багатьом країнам бракує інституційної спроможності для впровадження та контролю за дотриманням стандартів

для впровадження та контролю за дотриманням стандартів Тільки близько 80 країн мають енергоефективні будівельні кодекси

мають енергоефективні будівельні кодекси Навіть там, де вони існують, контроль за виконанням часто обмежений

Посилення нормативно-правових засад і системи виконання є вирішальним для залучення інвестицій.

«Наявність чітких правил гри та їхнє виконання — основа довіри інвесторів до сектору енергоефективності у країнах, що розвиваються»

За матеріалами Terminal

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