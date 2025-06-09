Інвестиції в енергоефективність у країнах, що розвиваються: час усунути дисбаланс

Попри глобальні кліматичні амбіції, інвестиції в енергоефективність будівель у країнах із економікою, що розвивається (EMDE), залишаються недостатніми. У 2024 році лише 34% світового фінансування в цьому секторі припадало на ці регіони. Прискорення вкладень і реформ — ключ до досягнення кліматичних цілей COP28.
Необхідність збільшення інвестицій
Для досягнення цілі COP28 — подвоєння темпів поліпшення енергоефективності — потрібно як мінімум утричі збільшити інвестиції в енергоефективність будівель до 2030 року.
- Лише 34% від глобальних інвестицій у 2024 році припало на EMDE
- Зростання будівельного фонду в цих країнах відкриває величезний потенціал для скорочення енергоспоживання
- Мінімальна потреба — значне нарощення обсягів фінансування та вирівнювання регіонального дисбалансу
Позитивні приклади з країн EMDE
Деякі країни вже демонструють прогрес:
- Індія: частка у глобальних інвестиціях поки становить лише 3%, однак сертифіковані зелені площі досягли 12 млрд квадратних футів у 2024 році
- Новий енергетичний кодекс і розширене фінансування дахових сонячних систем закладено в бюджеті на 2024 рік
Потенціал приватного капіталу та змішаного фінансування
Ініціатива **Africa Decarbonisation Fund I** демонструє зростання інтересу інвесторів до модернізації будівель у Південній Африці:
- Мета — зібрати 150 млн дол. США для модернізації 30 000 будівель
- Фокус — на впровадженні сонячної енергії, зберігання енергії та smart-grid систем
- Фонд підтримують мультисторонні кліматичні фонди та інституції ЄС
Це приклад того, як змішане фінансування може залучити приватний капітал для реалізації енергетичних рішень, адаптованих до регіональних потреб.
Проблема обмеженого пільгового фінансування
- Міжнародне публічне фінансування для енергоефективності будівель в EMDE становить близько 1 млрд дол. США на рік
- Цього недостатньо для переходу на сталу траєкторію розвитку
Потрібні нові фінансові моделі
Приклад Фонду ротаційного енергоефективного фінансування (EERF), запущеного Світовим банком у Західних Балканах:
- Державні агентства беруть кредити на модернізацію будівель
- Погашення здійснюється шляхом економії енергії
- Повернені кошти спрямовуються на наступні проєкти, створюючи цикл реінвестування
Застосування таких моделей у країнах EMDE допоможе подолати фінансові бар’єри для державного сектора.
Інституційні бар’єри
- Багатьом країнам бракує інституційної спроможності для впровадження та контролю за дотриманням стандартів
- Тільки близько 80 країн мають енергоефективні будівельні кодекси
- Навіть там, де вони існують, контроль за виконанням часто обмежений
Посилення нормативно-правових засад і системи виконання є вирішальним для залучення інвестицій.
«Наявність чітких правил гри та їхнє виконання — основа довіри інвесторів до сектору енергоефективності у країнах, що розвиваються»
За матеріалами Terminal