Китай та Індія нарощують інвестиції у вугільну енергетику попри глобальний тренд декарбонізації

Обновлено: Июнь 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Китай та Індія нарощують інвестиції у вугільну енергетику попри глобальний тренд декарбонізації

Попит на електроенергію та енергетичні ризики штовхають до нового сплеску вугільної генерації

У 2024 році Китай та Індія схвалили рекордну кількість нових вугільних електростанцій, що свідчить про відновлення інвестицій у цей сектор попри глобальний курс на відмову від вугілля. Причини криються у швидкому зростанні попиту на електроенергію, геополітичних ризиках та невизначеності гідроенергетичного потенціалу.

  • Китай розпочав будівництво понад 95 ГВт нових вугільних потужностей у 2024 році — це у дев’ять разів більше, ніж сукупний обсяг нових парових турбін в Індії за той самий період.
  • Обсяг інвестицій у вугільну генерацію Китаю сягнув $46 млрд у 2024 році і очікується, що в 2025-му перевищить $54 млрд.
  • Індія також демонструє зростання у вугільному секторі, попри значні вкладення у відновлювану енергетику, які досягли $33 млрд у 2024 році і зростуть ще на 12% у 2025-му.

Гнучкість системи та роль вугілля

У Китаї з 2016 року вугільна генерація перетворюється з базового джерела на інструмент забезпечення гнучкості системи. З 2021 року понад 300 ГВт існуючих потужностей було модернізовано для відповідності новим вимогам.

  • Середній рівень завантаження вугільних станцій залишається на рівні половини їхньої проєктної потужності.
  • Деякі нові установки експлуатуються лише на 20% чи навіть менше, відіграючи роль резерву для підтримки генерації з відновлюваних джерел.

Індія: Вугільна генерація як «подушка безпеки» для ВДЕ

У той час як Китай уже покриває більшість нового попиту на електроенергію шляхом ВДЕ, Індії бракує таких потужностей, що зумовлює потребу у додаткових вугільних потужностях для «підстрахування» та балансування.

  • Очікуване щорічне зростання попиту до 2030 року створює умови для подальших інвестицій у вугільну генерацію.
  • Проблеми з укладанням угод на продаж і купівлю електроенергії (PSA та PPA) блокують 40 ГВт схвалених ВДЕ-проєктів — приблизно 15% від чинної потужності.
  • Інвестиційна активність у ВДЕ втрачає імпульс через затримки в оформленні угод та несинхронізовану інфраструктуру передачі електроенергії.

Інвестиції в нову вугільну генерацію в Китаї досягли найвищого рівня за останнє десятиріччя, і цей тренд, найімовірніше, збережеться щонайменше до 2027 року.

Висновки

  • Тенденція до розширення вугільної генерації в Азії йде у розріз із політикою декарбонізації, що переважає в розвинених країнах.
  • У 2024 році вперше не було зафіксовано жодного замовлення на парові турбіни для вугільних станцій у розвинених економіках — ознака глобального розриву між країнами Глобального Півдня та Півночі щодо вугільного курсу.

Попри глобальну декарбонізацію, Китай і Індія залишають за вугіллям стратегічну роль в забезпеченні надійності електропостачання у середньостроковій перспективі.

Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA World Energy Investment 2024
Додаткові джерела інформації: Carbon Brief — China’s coal boom Mercom India — Renewable Investment Trends 2024

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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