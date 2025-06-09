Поточна ситуація на 9 червня: генерація, споживання та підготовка до зими

Попри ворожі обстріли та пошкодження енергетичних об’єктів, енергосистема України продовжує функціонувати стабільно. Фахівці докладають максимум зусиль для відновлення об’єктів та запобігання порушенням у роботі мережі. Станом на 9 червня система працює у збалансованому режимі, а планові обмеження для споживачів не застосовуються.
Підвищення споживання та стабільність мережі
- Вихідними днями зафіксовано незначне зростання споживання електроенергії, що пов’язано з підвищенням температури повітря на більшій частині території країни.
- Планові технічні заходи з підготовки до наступного опалювального сезону вже розпочаті.
- Наразі триває оптимізація енергетичної інфраструктури для забезпечення безперебійної роботи в літній період.
Заклик до споживачів: енергетики рекомендують раціонально використовувати електроенергію, особливо в години пікового навантаження — зранку та ввечері. Це допомагає зменшити навантаження на систему та зберегти її стабільність.
Ситуація на Запорізькій АЕС
- Станом на 9 червня рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС становить 13,97 м.
- Цього обсягу достатньо для забезпечення поточних технічних потреб станції.
Вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безперервної та стабільної роботи енергосистеми в умовах атак.
Джерело: Terminal
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