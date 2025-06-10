Нова хвиля енергетичних викликів: дешеві технології, дорожча інфраструктура

Світовий енергетичний ринок переживає зсув: попри здешевлення ВДЕ, інвестиції у мережі та стабільність постачання електроенергії залишаються критичними
Інвестиції у ВДЕ: прогрес і бар’єри
- Зниження вартості сонячних, вітрових технологій та акумуляторів протягом останнього десятиліття стало рушієм для масштабних інвестицій.
- Прогрес у реалізації цілі потроєння світових потужностей ВДЕ до 2030 року, ухваленої на COP28, прямо залежить від середовища для інвестицій.
- Зростаюча потреба в інтеграції ВДЕ у енергосистеми вимагає ефективних рішень для підключення та керування навантаженням.
Нові драйвери попиту: епоха електрики
- Попит на електроенергію зростає — через розвиток центрів обробки даних, ШІ, електротранспорту та промислової електрифікації.
- Інтерес до ядерної енергетики та малих модульних реакторів (SMR) зріс, але реалізація таких проєктів вимагає часу.
- Зростання попиту вже призвело до нової хвилі замовлень газотурбін у США.
Безпека електропостачання: виклик для політики
- Блекаут на Іберійському півострові у квітні 2025 року став тривожним сигналом для політиків.
- Зростає схвалення маневрових генеруючих потужностей — паралельно з розширенням ВДЕ.
- Китай досяг рекордного рівня нових інвестицій у вугільну генерацію — найвищого з 2015 року.
Інфраструктурні вузькі місця
- Забезпечення сучасних та гнучких електромереж є критичним для стабільного постачання.
- Надмірна кількість проєктів очікує підключення до мережі — створюється затор у розвитку генерації.
- Зростання цін на кабелі та трансформатори та довші терміни постачання гальмують інвестиції.
- Виробникам потрібна прозора інформація про майбутній попит для обґрунтування розширення виробництва.
Виклики для ринків, що розвиваються
- Африка та Індія встановили рекордні обсяги комунальної ВДЕ у 2024 році.
- Водночас, частка інвестицій у країни, що розвиваються (EMDE), без Китаю — продовжує падати.
- Головний бар’єр — висока вартість фінансування та необхідність покращення інвестиційного клімату.
Пакистан: уроки дешевої сонячної енергії
- Понад 2 млрд доларів — обсяг імпорту китайських сонячних панелей до Пакистану у 2024 році (0,5% ВВП країни).
- Країна продемонструвала, як мала генерація може швидко масштабуватися до рівня комунальних об’єктів.
- Втім, децентралізовані рішення потребують нових бізнес-моделей та регуляторних підходів, щоб не конфліктувати з традиційною мережею.
Світ входить в епоху електрики, де попит на електроенергію зростає у всіх секторах. Це відкриває значні можливості, але вимагає нових підходів до інвестицій, управління та політики.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA – World Energy Investment 2025
Додаткові джерела інформації: IEA on Grid Modernisation, U.S. DOE Solar Office