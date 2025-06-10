Нова хвиля енергетичних викликів: дешеві технології, дорожча інфраструктура

Обновлено: Июнь 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Нова хвиля енергетичних викликів: дешеві технології, дорожча інфраструктура

Світовий енергетичний ринок переживає зсув: попри здешевлення ВДЕ, інвестиції у мережі та стабільність постачання електроенергії залишаються критичними

Інвестиції у ВДЕ: прогрес і бар’єри

  • Зниження вартості сонячних, вітрових технологій та акумуляторів протягом останнього десятиліття стало рушієм для масштабних інвестицій.
  • Прогрес у реалізації цілі потроєння світових потужностей ВДЕ до 2030 року, ухваленої на COP28, прямо залежить від середовища для інвестицій.
  • Зростаюча потреба в інтеграції ВДЕ у енергосистеми вимагає ефективних рішень для підключення та керування навантаженням.

Нові драйвери попиту: епоха електрики

  • Попит на електроенергію зростає — через розвиток центрів обробки даних, ШІ, електротранспорту та промислової електрифікації.
  • Інтерес до ядерної енергетики та малих модульних реакторів (SMR) зріс, але реалізація таких проєктів вимагає часу.
  • Зростання попиту вже призвело до нової хвилі замовлень газотурбін у США.

Безпека електропостачання: виклик для політики

  • Блекаут на Іберійському півострові у квітні 2025 року став тривожним сигналом для політиків.
  • Зростає схвалення маневрових генеруючих потужностей — паралельно з розширенням ВДЕ.
  • Китай досяг рекордного рівня нових інвестицій у вугільну генерацію — найвищого з 2015 року.

Інфраструктурні вузькі місця

  • Забезпечення сучасних та гнучких електромереж є критичним для стабільного постачання.
  • Надмірна кількість проєктів очікує підключення до мережі — створюється затор у розвитку генерації.
  • Зростання цін на кабелі та трансформатори та довші терміни постачання гальмують інвестиції.
  • Виробникам потрібна прозора інформація про майбутній попит для обґрунтування розширення виробництва.

Виклики для ринків, що розвиваються

  • Африка та Індія встановили рекордні обсяги комунальної ВДЕ у 2024 році.
  • Водночас, частка інвестицій у країни, що розвиваються (EMDE), без Китаю — продовжує падати.
  • Головний бар’єр — висока вартість фінансування та необхідність покращення інвестиційного клімату.

Пакистан: уроки дешевої сонячної енергії

  • Понад 2 млрд доларів — обсяг імпорту китайських сонячних панелей до Пакистану у 2024 році (0,5% ВВП країни).
  • Країна продемонструвала, як мала генерація може швидко масштабуватися до рівня комунальних об’єктів.
  • Втім, децентралізовані рішення потребують нових бізнес-моделей та регуляторних підходів, щоб не конфліктувати з традиційною мережею.

Світ входить в епоху електрики, де попит на електроенергію зростає у всіх секторах. Це відкриває значні можливості, але вимагає нових підходів до інвестицій, управління та політики.

Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA – World Energy Investment 2025
Додаткові джерела інформації: IEA on Grid Modernisation, U.S. DOE Solar Office

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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