Близький Схід інвестує понад $130 млрд у нафтову галузь у 2025 році

Обновлено: Июнь 10, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Близький Схід інвестує понад $130 млрд у нафтову галузь у 2025 році

Попри геополітичні виклики, країни Близького Сходу нарощують інвестиції в нафтовидобуток, розширюють міжнародні проєкти та посилюють позиції на світовому енергетичному ринку.

Зростання інвестицій у видобуток нафти та розвиток іноземних проєктів

  • Загальний обсяг інвестицій країн Близького Сходу у постачання нафти та газу у 2025 році сягне $130 млрд, що становить близько 15% від загальносвітових капіталовкладень у галузь.
  • Саудівська Аравія планує інвестувати $40 млрд в upstream-проєкти, що на 15% більше, ніж у 2015 році.
  • Національні нафтові компанії Близького Сходу та Азії зараз забезпечують близько 40% світових інвестицій у видобуток, у порівнянні з 25% у 2015 році.

Роль іноземного капіталу у розвитку галузі

  • У Катарі з 2015 року внутрішні інвестиції зросли у 7 разів завдяки активному розвитку родовища North Field, тоді як іноземні інвестиції зросли у 4 рази.
  • В Іраку близько 70% інвестицій у видобуток надходить від іноземних компаній, і ця частка зростає — уряд планує реалізацію 30 нових нафтових і газових проєктів у межах двох останніх ліцензійних раундів.
  • В ОАЕ та Омані стабільно близько 40% інвестицій надходить від зовнішніх партнерів.

Енергетична експансія за кордоном і декарбонізація

  • Saudi Aramco придбала частку у LNG-терміналі Port Arthur у США та розширила діяльність у нафтопереробці на Філіппінах.
  • Разом з ADNOC, компанія інвестує у низьковуглецеві види палива як частину довгострокової стратегії зниження викидів.

Чисті джерела енергії та критично важливі мінерали

  • Інвестиції у генерацію з чистих джерел енергії (відновлювані та атомні) у регіоні складають близько $9 млрд у 2025 році.
  • Відновлювані джерела та ядерна енергія подвоїли свою частку у виробництві електроенергії з 2015 року до приблизно 15% у 2024 році.
  • Саудівська Аравія та ОАЕ також активно інвестують понад $20 млрд у закордонні гірничодобувні проєкти з розвідки та обробки літію, міді та рідкоземельних елементів.

Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA
Додаткові джерела інформації:

* Reuters
* S\&P Global
* Bloomberg

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(Всего статей: 125)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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