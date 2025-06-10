Близький Схід інвестує понад $130 млрд у нафтову галузь у 2025 році

Попри геополітичні виклики, країни Близького Сходу нарощують інвестиції в нафтовидобуток, розширюють міжнародні проєкти та посилюють позиції на світовому енергетичному ринку.
Зростання інвестицій у видобуток нафти та розвиток іноземних проєктів
- Загальний обсяг інвестицій країн Близького Сходу у постачання нафти та газу у 2025 році сягне $130 млрд, що становить близько 15% від загальносвітових капіталовкладень у галузь.
- Саудівська Аравія планує інвестувати $40 млрд в upstream-проєкти, що на 15% більше, ніж у 2015 році.
- Національні нафтові компанії Близького Сходу та Азії зараз забезпечують близько 40% світових інвестицій у видобуток, у порівнянні з 25% у 2015 році.
Роль іноземного капіталу у розвитку галузі
- У Катарі з 2015 року внутрішні інвестиції зросли у 7 разів завдяки активному розвитку родовища North Field, тоді як іноземні інвестиції зросли у 4 рази.
- В Іраку близько 70% інвестицій у видобуток надходить від іноземних компаній, і ця частка зростає — уряд планує реалізацію 30 нових нафтових і газових проєктів у межах двох останніх ліцензійних раундів.
- В ОАЕ та Омані стабільно близько 40% інвестицій надходить від зовнішніх партнерів.
Енергетична експансія за кордоном і декарбонізація
- Saudi Aramco придбала частку у LNG-терміналі Port Arthur у США та розширила діяльність у нафтопереробці на Філіппінах.
- Разом з ADNOC, компанія інвестує у низьковуглецеві види палива як частину довгострокової стратегії зниження викидів.
Чисті джерела енергії та критично важливі мінерали
- Інвестиції у генерацію з чистих джерел енергії (відновлювані та атомні) у регіоні складають близько $9 млрд у 2025 році.
- Відновлювані джерела та ядерна енергія подвоїли свою частку у виробництві електроенергії з 2015 року до приблизно 15% у 2024 році.
- Саудівська Аравія та ОАЕ також активно інвестують понад $20 млрд у закордонні гірничодобувні проєкти з розвідки та обробки літію, міді та рідкоземельних елементів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA
Додаткові джерела інформації:
* Reuters
* S\&P Global
* Bloomberg