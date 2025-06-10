Глобальні інвестиції в LNG: до 2030 року світ отримає понад 50% нового обсягу зрідженого газу

Попри затримки та зростання вартості будівництва, LNG-проєкти забезпечать рекордне розширення постачання у 2026–2028 роках
Нова хвиля інвестицій у СПГ: глобальна картина
Світова індустрія СПГ (зрідженого природного газу, LNG) переживає період надзвичайно високої інвестиційної активності. За останнє десятиліття в інфраструктуру СПГ інвестовано понад 250 млрд дол. США у проєкти скраплення газу і ще 115 млрд дол. США у термінали регазифікації.
- Очікується, що до 2030 року запрацює близько 270 млрд куб. м нових потужностей з виробництва СПГ на рік, що становить понад 50% зростання від поточного світового обсягу.
- Найпотужніше розширення відбудеться у 2026–2028 роках, попри те що чимало проєктів у 2023–2025 роках зіткнулися з затримками.
Роль США: глобальний лідер і приклад впевненості інвесторів
США залишаються найбільшим експортером СПГ у світі з чинними потужностями на рівні 130 млрд куб. м на рік. У будівництві перебувають ще 120 млрд куб. м нових потужностей.
- У квітні 2025 року компанія Woodside затвердила інвестиції у 17,5 млрд дол. США у проєкт Louisiana LNG — перший FID у США з середини 2023 року.
- Ціни на сталь та алюміній, що складають близько 25% капітальних витрат, ускладнюють EPC-контракти для нових проєктів.
- Невизначеність тарифів та ринку впливає на десятки інших проєктів, які очікують остаточного інвестиційного рішення (FID).
Канада, Катар, Близький Схід: зростаюча конкуренція за частку ринку
Канада активно розвиває свою LNG-інфраструктуру:
- У 2024 році затверджено проєкт Cedar LNG вартістю 4 млрд дол. США.
- У 2025 році запрацює LNG Canada із загальним бюджетом 30 млрд дол..
- Проєкт Woodfibre LNG, що був погоджений у 2022 році, планується до запуску в 2027 році.
Катар зберігає провідні позиції у світі:
- Із 2021 року країна схвалила два масштабні проєкти з додатковими 65 млрд куб. м на рік до наявних 105 млрд куб. м.
- Інвестиції в ці розширення складають приблизно 37 млрд дол. США.
- У розробці — ще один проєкт: North Field West.
Країни Перської затоки не відстають:
- ОАЕ затвердили проєкт Ruwais вартістю 5,5 млрд дол. США.
- Оман реалізує проєкт Marsa за 1,6 млрд дол.
Затримки та ризики: санкції, форс-мажори, зміна правил гри
- Французька компанія TotalEnergies розглядає перезапуск у середині 2025 року проєкту Mozambique LNG на 20 млрд дол. США, що перебував у режимі форс-мажору.
- Арктик СПГ-2 у рф (вартість 21 млрд дол. США) залишається під санкціями, його запуск — під питанням.
Що означає нова хвиля інвестицій у LNG
Різке зростання інвестицій у LNG вважається індикатором віри в довготривале зростання попиту на газ, особливо в країнах, що розвиваються. Попри чутливість до ціни, аналітики очікують, що нові обсяги, які вийдуть на ринок у 2026–2030 роках, знайдуть свого споживача.
- Час між інвестицією та запуском СПГ-проєкту становить 4–6 років, тому рішення FID 2024–2025 років визначатимуть ситуацію у 2029–2030 роках.
- Фінансування нових проєктів часто забезпечується великими гравцями LNG-ринку, які використовують власні баланси замість довготривалих зобов’язань покупців.
Нові проєкти LNG стають можливими лише тоді, коли хтось готовий взяти на себе ризики попиту й геополітичної нестабільності
Джерело: Terminal
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