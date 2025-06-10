Глобальні інвестиції в LNG: до 2030 року світ отримає понад 50% нового обсягу зрідженого газу

Обновлено: Июнь 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Глобальні інвестиції в LNG: до 2030 року світ отримає понад 50% нового обсягу зрідженого газу

Попри затримки та зростання вартості будівництва, LNG-проєкти забезпечать рекордне розширення постачання у 2026–2028 роках

Нова хвиля інвестицій у СПГ: глобальна картина

Світова індустрія СПГ (зрідженого природного газу, LNG) переживає період надзвичайно високої інвестиційної активності. За останнє десятиліття в інфраструктуру СПГ інвестовано понад 250 млрд дол. США у проєкти скраплення газу і ще 115 млрд дол. США у термінали регазифікації.

  • Очікується, що до 2030 року запрацює близько 270 млрд куб. м нових потужностей з виробництва СПГ на рік, що становить понад 50% зростання від поточного світового обсягу.
  • Найпотужніше розширення відбудеться у 2026–2028 роках, попри те що чимало проєктів у 2023–2025 роках зіткнулися з затримками.

Роль США: глобальний лідер і приклад впевненості інвесторів

США залишаються найбільшим експортером СПГ у світі з чинними потужностями на рівні 130 млрд куб. м на рік. У будівництві перебувають ще 120 млрд куб. м нових потужностей.

  • У квітні 2025 року компанія Woodside затвердила інвестиції у 17,5 млрд дол. США у проєкт Louisiana LNG — перший FID у США з середини 2023 року.
  • Ціни на сталь та алюміній, що складають близько 25% капітальних витрат, ускладнюють EPC-контракти для нових проєктів.
  • Невизначеність тарифів та ринку впливає на десятки інших проєктів, які очікують остаточного інвестиційного рішення (FID).

Канада, Катар, Близький Схід: зростаюча конкуренція за частку ринку

Канада активно розвиває свою LNG-інфраструктуру:

  • У 2024 році затверджено проєкт Cedar LNG вартістю 4 млрд дол. США.
  • У 2025 році запрацює LNG Canada із загальним бюджетом 30 млрд дол..
  • Проєкт Woodfibre LNG, що був погоджений у 2022 році, планується до запуску в 2027 році.

Катар зберігає провідні позиції у світі:

  • Із 2021 року країна схвалила два масштабні проєкти з додатковими 65 млрд куб. м на рік до наявних 105 млрд куб. м.
  • Інвестиції в ці розширення складають приблизно 37 млрд дол. США.
  • У розробці — ще один проєкт: North Field West.

Країни Перської затоки не відстають:

  • ОАЕ затвердили проєкт Ruwais вартістю 5,5 млрд дол. США.
  • Оман реалізує проєкт Marsa за 1,6 млрд дол.

Затримки та ризики: санкції, форс-мажори, зміна правил гри

  • Французька компанія TotalEnergies розглядає перезапуск у середині 2025 року проєкту Mozambique LNG на 20 млрд дол. США, що перебував у режимі форс-мажору.
  • Арктик СПГ-2 у рф (вартість 21 млрд дол. США) залишається під санкціями, його запуск — під питанням.

Що означає нова хвиля інвестицій у LNG

Різке зростання інвестицій у LNG вважається індикатором віри в довготривале зростання попиту на газ, особливо в країнах, що розвиваються. Попри чутливість до ціни, аналітики очікують, що нові обсяги, які вийдуть на ринок у 2026–2030 роках, знайдуть свого споживача.

  • Час між інвестицією та запуском СПГ-проєкту становить 4–6 років, тому рішення FID 2024–2025 років визначатимуть ситуацію у 2029–2030 роках.
  • Фінансування нових проєктів часто забезпечується великими гравцями LNG-ринку, які використовують власні баланси замість довготривалих зобов’язань покупців.

Нові проєкти LNG стають можливими лише тоді, коли хтось готовий взяти на себе ризики попиту й геополітичної нестабільності

Джерело: Terminal
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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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