Рекордне поповнення запасів пропану у США не зняло усі ринкові ризики

Обновлено: Июнь 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Рекордне поповнення запасів пропану у США не зняло усі ринкові ризики

Американські запаси пропану демонструють суттєве зростання, однак це не гарантує стабільності ринку через регіональні дисбаланси та нестабільні темпи експорту.

Ситуація на ринку пропану США

  • За тиждень, що завершився 30 травня, запаси пропану в США збільшилися на 6,844 млн барелів, за даними EIA.
  • 5,619 млн барелів із цього обсягу становили готові до реалізації (RFS) запаси.
  • Сукупний обсяг досяг рівня, що на 1,14% перевищує середнє за останні 5 років, хоча все ще на 10% нижче від торішнього показника.

Регіональний дисбаланс

  • Основне зростання відбулося на узбережжі Мексиканської затоки, де запаси перевищили як тогорічний рівень, так і п’ятирічне середнє значення.
  • Середній Захід демонструє значний дефіцит запасів — на 30,1% менше за аналогічний період минулого року та на 11,28% нижче за середній показник останніх п’яти років.
  • Східне узбережжя також відстає — запаси нижчі на 1,54 млн барелів у річному вимірі.

Скепсис трейдерів щодо даних EIA

  • Готові до реалізації (RFS) запаси залишаються на 27,9% нижчими за тогорічний рівень, що посилює невизначеність на ринку.
  • Суттєве поповнення стало можливим завдяки раптовому скороченню експорту на 918 тис. барелів/день, що еквівалентно двом великим суднам щодня.
  • Експерти сумніваються, що це падіння експорту буде тривалим, і очікують відновлення експорту та відповідно менших темпів накопичення у наступних звітах EIA.

Реакція ринку

  • Ціни на пропан спочатку знизились після оприлюднення звіту, однак вже наступного дня знову зросли і перевищили динаміку сирої нафти.
  • Поточна поведінка трейдерів свідчить про відсутність впевненості у стабільності позитивної динаміки запасів.
  • Якщо темпи накопичення залишаться хоча б середніми, це може стримати зростання цін, але це залежить від подальших показників EIA та погодних умов.

«Інвентарі виглядають значно краще, ніж тижнем раніше, але чи залишаться вони такими після кількох наступних звітів EIA?» — Марк Рашал, директор досліджень і публікацій, Cost Management Solutions

Джерело: Terminal
За матеріалами: LPGas Magazine
Додаткові джерела інформації: EIA Weekly Petroleum Status Report, Cost Management Solutions

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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