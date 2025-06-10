Equinor та Centrica уклали угоду на £20 млрд з потенціалом постачання блакитного водню

Угода між норвезькою Equinor та британською Centrica передбачає нову модель гнучкого постачання — із можливістю заміни природного газу на блакитний водень у майбутньому.
Контракт із гнучким енергетичним майбутнім
Норвезький енергетичний гігант Equinor уклав із британською компанією Centrica угоду вартістю £20 млрд ($27 млрд) на постачання природного газу, яка вперше включає положення про можливість заміни частини газу на блакитний водень.
- Контракт дозволяє Centrica обмінювати молекули природного газу на молекули блакитного водню, що сприятиме розвитку водневої економіки у Великій Британії.
- Угода є важливим кроком для декарбонізації енергетичного сектору у довгостроковій перспективі, попри те, що механізм заміни поки що не деталізований.
- Equinor розробляє проєкт H2H Saltend — 600 МВт установку з виробництва блакитного водню на східному узбережжі Англії, яка потенційно зможе виробляти до 430 тонн водню щоденно (приблизно 160 000 тонн на рік).
«Угода, оголошена вчора, стосується продажу газу, і в її межах сторони також домовилися обговорювати розвиток водневих можливостей. Однак наразі занадто рано говорити, звідки саме Equinor постачатиме блакитний водень», — повідомив речник Equinor.
«Контракт також дозволяє в майбутньому замінювати постачання природного газу воднем, що додатково підтримає водневу економіку Великої Британії», — йдеться в офіційній заяві компанії Centrica.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Hydrogen Insight, Centrica Press Centre
Додаткові джерела інформації:
Recharge News: Equinor’s H2H Saltend initiative
Equinor Hydrogen Developments