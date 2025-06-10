Equinor та Centrica уклали угоду на £20 млрд з потенціалом постачання блакитного водню

Обновлено: Июнь 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Equinor та Centrica уклали угоду на £20 млрд з потенціалом постачання блакитного водню

Угода між норвезькою Equinor та британською Centrica передбачає нову модель гнучкого постачання — із можливістю заміни природного газу на блакитний водень у майбутньому.

Контракт із гнучким енергетичним майбутнім

Норвезький енергетичний гігант Equinor уклав із британською компанією Centrica угоду вартістю £20 млрд ($27 млрд) на постачання природного газу, яка вперше включає положення про можливість заміни частини газу на блакитний водень.

  • Контракт дозволяє Centrica обмінювати молекули природного газу на молекули блакитного водню, що сприятиме розвитку водневої економіки у Великій Британії.
  • Угода є важливим кроком для декарбонізації енергетичного сектору у довгостроковій перспективі, попри те, що механізм заміни поки що не деталізований.
  • Equinor розробляє проєкт H2H Saltend — 600 МВт установку з виробництва блакитного водню на східному узбережжі Англії, яка потенційно зможе виробляти до 430 тонн водню щоденно (приблизно 160 000 тонн на рік).

«Угода, оголошена вчора, стосується продажу газу, і в її межах сторони також домовилися обговорювати розвиток водневих можливостей. Однак наразі занадто рано говорити, звідки саме Equinor постачатиме блакитний водень», — повідомив речник Equinor.

«Контракт також дозволяє в майбутньому замінювати постачання природного газу воднем, що додатково підтримає водневу економіку Великої Британії», — йдеться в офіційній заяві компанії Centrica.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Hydrogen Insight, Centrica Press Centre

Додаткові джерела інформації:
Recharge News: Equinor’s H2H Saltend initiative
Equinor Hydrogen Developments

Автор:

(Всего статей: 119)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: