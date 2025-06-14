Фінансування енергоефективності: як подолати бар’єри для масштабної електрифікації будівель

Між підтримкою та ринком: досвід Європи й Китаю
- Європейський ринок теплових насосів пережив рекордне падіння у 2024 році – продажі впали на 21% у порівнянні з попереднім роком.
- Причини спаду: високі ціни на електроенергію, падіння цін на газ, уповільнення в будівництві та невизначеність державної політики.
- У 2022 році, коли ціни на газ зросли, електричні теплові насоси були вигідною альтернативою. Сьогодні ж, коли електроенергія в середньому у 2,5 рази дорожча за газ, споживачі втрачають мотивацію до переходу.
Позитивний приклад Китаю
- Протягом п’яти років ринок теплових насосів у Китаї стабільно зростає, попри кризу в нерухомості.
- У квітні 2025 року Національна комісія з розвитку та реформ Китаю представила новий план дій, орієнтований на:
- підвищення енергоефективності
- зменшення викидів вуглецю
- розширення використання теплових насосів у житловому та промисловому секторах
- заміщення вугільних систем опалення
- Послідовна державна політика із чіткими цілями й стимулами сприяє попиту та стабільному зростанню ринку.
Інвестиційні бар’єри: сонячні панелі, акумулятори, будівлі з нульовими викидами
- Будівлі з нульовими викидами CO₂ можуть удвічі скоротити викиди та рахунки за енергію, але потребують високих початкових інвестицій.
- Хоча окупність таких рішень є прийнятною, без структурованих фінансових механізмів їх масове впровадження залишається обмеженим.
Нові фінансові підходи: розумне фінансування
- У Європі зростає популярність так званих smart finance рішень:
- пільгові кредити
- зелені іпотеки
- схеми фінансування через комунальні або податкові рахунки
- Ініціативи, як-от Smart Finance for Smart Buildings (SFSB), Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) та ELENA, допомагають зменшити ризики для інвесторів.
- В Ірландії працюють схеми кредитного страхування та Фонд кліматичних дій, які активізують приватні інвестиції в енергоефективність.
Приклад США: фінансування PACE
- У США активно використовується Property Assessed Clean Energy (PACE) фінансування.
- Його суть – погашення кредиту через податок на нерухомість, що дозволяє уникати значних початкових витрат.
- З 2015 по 2023 рік понад 65% з $17 млрд, профінансованих через PACE, пішли на підвищення енергоефективності й проєкти у сфері відновлюваної енергії в будівлях.
Погляд у майбутнє
- Технології вже доступні, але економічна привабливість – ключовий чинник.
- Необхідна стабільна державна політика, доступне фінансування й ринкові стимули, аби зробити енергоефективні інвестиції вигідними у довгостроковій перспективі.
Інвестиції в електрифікацію будівель можливі лише тоді, коли забезпечено баланс між доступністю, вигодою й довірою споживачів
Джерело: Terminal
За матеріалами:
- International Energy Agency (IEA)
- National Development and Reform Commission of China
- European Commission – Energy Efficiency
- US Department of Energy – PACE
Додаткові джерела інформації: