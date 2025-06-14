Фінансування енергоефективності: як подолати бар’єри для масштабної електрифікації будівель

Обновлено: Июнь 14, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , ,

Фінансування енергоефективності: як подолати бар’єри для масштабної електрифікації будівель
Попри очевидні переваги інвестицій в електрифікацію та енергоефективність, майбутнє галузі значною мірою залежить від фінансових умов та стабільного ринку. Щоб досягти масштабного переходу до енергоефективних технологій, необхідно забезпечити довгострокові моделі фінансування, здатні замінити одноразові гранти.

Між підтримкою та ринком: досвід Європи й Китаю

  • Європейський ринок теплових насосів пережив рекордне падіння у 2024 році – продажі впали на 21% у порівнянні з попереднім роком.
  • Причини спаду: високі ціни на електроенергію, падіння цін на газ, уповільнення в будівництві та невизначеність державної політики.
  • У 2022 році, коли ціни на газ зросли, електричні теплові насоси були вигідною альтернативою. Сьогодні ж, коли електроенергія в середньому у 2,5 рази дорожча за газ, споживачі втрачають мотивацію до переходу.

Позитивний приклад Китаю

  • Протягом п’яти років ринок теплових насосів у Китаї стабільно зростає, попри кризу в нерухомості.
  • У квітні 2025 року Національна комісія з розвитку та реформ Китаю представила новий план дій, орієнтований на:
    • підвищення енергоефективності
    • зменшення викидів вуглецю
    • розширення використання теплових насосів у житловому та промисловому секторах
    • заміщення вугільних систем опалення
  • Послідовна державна політика із чіткими цілями й стимулами сприяє попиту та стабільному зростанню ринку.

Інвестиційні бар’єри: сонячні панелі, акумулятори, будівлі з нульовими викидами

  • Будівлі з нульовими викидами CO₂ можуть удвічі скоротити викиди та рахунки за енергію, але потребують високих початкових інвестицій.
  • Хоча окупність таких рішень є прийнятною, без структурованих фінансових механізмів їх масове впровадження залишається обмеженим.

Нові фінансові підходи: розумне фінансування

  • У Європі зростає популярність так званих smart finance рішень:
    • пільгові кредити
    • зелені іпотеки
    • схеми фінансування через комунальні або податкові рахунки
  • Ініціативи, як-от Smart Finance for Smart Buildings (SFSB), Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) та ELENA, допомагають зменшити ризики для інвесторів.
  • В Ірландії працюють схеми кредитного страхування та Фонд кліматичних дій, які активізують приватні інвестиції в енергоефективність.

Приклад США: фінансування PACE

  • У США активно використовується Property Assessed Clean Energy (PACE) фінансування.
  • Його суть – погашення кредиту через податок на нерухомість, що дозволяє уникати значних початкових витрат.
  • З 2015 по 2023 рік понад 65% з $17 млрд, профінансованих через PACE, пішли на підвищення енергоефективності й проєкти у сфері відновлюваної енергії в будівлях.

Погляд у майбутнє

  • Технології вже доступні, але економічна привабливість – ключовий чинник.
  • Необхідна стабільна державна політика, доступне фінансування й ринкові стимули, аби зробити енергоефективні інвестиції вигідними у довгостроковій перспективі.

Інвестиції в електрифікацію будівель можливі лише тоді, коли забезпечено баланс між доступністю, вигодою й довірою споживачів

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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