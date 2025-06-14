Чехія офіційно підписала контракт з KHNP на будівництво двох ядерних реакторів після провалу позову EDF

Обновлено: Июнь 14, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Чехія офіційно підписала контракт з KHNP на будівництво двох ядерних реакторів після провалу позову EDF

Державна компанія ČEZ підписала фінальну угоду з південнокорейською Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) щодо спорудження двох нових реакторів на АЕС Дуковани. Це стало можливим після того, як чеський суд відхилив вимогу французької EDF заблокувати контракт.

Юридичні аспекти та хід процесу

  • Французька EDF намагалася оскаржити результати тендера, посилаючись на нібито порушення процедур відбору.
  • Суд у Брно попередньо призупиняв підписання угоди, однак у червні 2025 року апеляційна інстанція зняла обмеження.
  • Це дало змогу уряду Чехії офіційно укласти контракт із KHNP у середу, 5 червня.

Ключові параметри проєкту

  • Проєкт передбачає будівництво двох реакторів типу APR‑1000 загальною потужністю 2 000 МВт.
  • Загальна вартість оцінюється в $18 мільярдів.
  • Перший енергоблок має бути введений у пробну експлуатацію до 2036 року, другий — до 2038 року.

Стратегічне значення

  • Чеський прем’єр Петро Фіала назвав підписання контракту історичним кроком до енергетичної незалежності.
  • Проєкт спрямований на поступове зменшення залежності країни від викопного палива та імпорту енергії.
  • Чехія має на меті підвищити частку атомної енергії до 50% у загальному енергобалансі до 2050 року.

«Цей договір зміцнює наші позиції на ядерному ринку Європи та підвищує енергетичну безпеку регіону», — зазначив міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела.

Джерело: Terminal

За матеріалами: InfoAtom

Замовити щотижневий звіт по ринку у форматі PDF

Автор:

(Всего статей: 1727)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: