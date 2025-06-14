Чехія офіційно підписала контракт з KHNP на будівництво двох ядерних реакторів після провалу позову EDF

Державна компанія ČEZ підписала фінальну угоду з південнокорейською Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) щодо спорудження двох нових реакторів на АЕС Дуковани. Це стало можливим після того, як чеський суд відхилив вимогу французької EDF заблокувати контракт.
Юридичні аспекти та хід процесу
- Французька EDF намагалася оскаржити результати тендера, посилаючись на нібито порушення процедур відбору.
- Суд у Брно попередньо призупиняв підписання угоди, однак у червні 2025 року апеляційна інстанція зняла обмеження.
- Це дало змогу уряду Чехії офіційно укласти контракт із KHNP у середу, 5 червня.
Ключові параметри проєкту
- Проєкт передбачає будівництво двох реакторів типу APR‑1000 загальною потужністю 2 000 МВт.
- Загальна вартість оцінюється в $18 мільярдів.
- Перший енергоблок має бути введений у пробну експлуатацію до 2036 року, другий — до 2038 року.
Стратегічне значення
- Чеський прем’єр Петро Фіала назвав підписання контракту історичним кроком до енергетичної незалежності.
- Проєкт спрямований на поступове зменшення залежності країни від викопного палива та імпорту енергії.
- Чехія має на меті підвищити частку атомної енергії до 50% у загальному енергобалансі до 2050 року.
«Цей договір зміцнює наші позиції на ядерному ринку Європи та підвищує енергетичну безпеку регіону», — зазначив міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела.
Джерело: Terminal
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