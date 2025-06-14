AESC відкрила в Дуе завод з виробництва акумуляторів для електромобілів

Обновлено: Июнь 14, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

AESC відкрила в Дуе завод з виробництва акумуляторів для електромобілів

Франція стала ще ближче до енергетичної автономії: китайська компанія Envision через свою дочірню структуру AESC запустила завод з випуску батарей для електрокарів у місті Дуе, спрямований на європейський ринок.

Основні факти про проєкт

  • Офіційне відкриття відбулося 3 червня на півночі Франції, в регіоні О-де-Франс.
  • На першому етапі завод має потужність 10 ГВт-год на рік, що дозволить забезпечити приблизно 200 000 електромобілів.
  • Ключовий клієнт — компанія Renault, яка вже почала отримувати постачання акумуляторів.
  • Створено 650 робочих місць, і їх кількість зросте до 1000 після виходу на повну потужність.

Стратегічне значення для Франції

  • Проєкт є частиною ширшої стратегії ЄС та Франції щодо локалізації виробництва компонентів для електротранспорту.
  • Розміщення заводу в Дуе створює ефективну логістику для ключових автовиробників, зокрема для групи Renault-Nissan-Mitsubishi.
  • Інвестиція в завод є підтвердженням ролі Китаю у сфері зелених технологій на європейському ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

Замовити щотижневий звіт по ринку у форматі PDF

Автор:

(Всего статей: 1725)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: