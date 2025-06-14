AESC відкрила в Дуе завод з виробництва акумуляторів для електромобілів

Франція стала ще ближче до енергетичної автономії: китайська компанія Envision через свою дочірню структуру AESC запустила завод з випуску батарей для електрокарів у місті Дуе, спрямований на європейський ринок.
Основні факти про проєкт
- Офіційне відкриття відбулося 3 червня на півночі Франції, в регіоні О-де-Франс.
- На першому етапі завод має потужність 10 ГВт-год на рік, що дозволить забезпечити приблизно 200 000 електромобілів.
- Ключовий клієнт — компанія Renault, яка вже почала отримувати постачання акумуляторів.
- Створено 650 робочих місць, і їх кількість зросте до 1000 після виходу на повну потужність.
Стратегічне значення для Франції
- Проєкт є частиною ширшої стратегії ЄС та Франції щодо локалізації виробництва компонентів для електротранспорту.
- Розміщення заводу в Дуе створює ефективну логістику для ключових автовиробників, зокрема для групи Renault-Nissan-Mitsubishi.
- Інвестиція в завод є підтвердженням ролі Китаю у сфері зелених технологій на європейському ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg