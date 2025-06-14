TotalEnergies розширює портфель відновлюваних активів у Британії

Французький енергетичний гігант уклав угоду на придбання 10 проєктів у галузі сонячної енергетики та зберігання енергії у Великій Британії загальною потужністю 435 МВт.
Деталі угоди
- TotalEnergies придбала 8 проєктів СЕС загальною потужністю 350 МВт.
- Угода також включає 2 проєкти з акумуляторними системами потужністю 85 МВт.
- Продавцем виступила британська компанія з відновлюваної енергетики Low Carbon.
Стратегічне значення
- Це придбання сприятиме зміцненню присутності TotalEnergies у секторі чистої енергії Великої Британії.
- Проєкти відповідають цілі компанії мати 100 ГВт потужностей у ВДЕ до 2030 року.
- Залучення портфеля високої готовності дозволить швидше запустити будівництво й експлуатацію.
Цитата
«Ця угода — черговий крок у реалізації нашої амбітної програми енергетичного переходу у Великій Британії», — заявив представник TotalEnergies.
Контекст ринку
- Попит на СЕС і системи накопичення енергії у Британії зростає на тлі зусиль з декарбонізації енергосистеми.
- Велика Британія планує повністю перейти на безвуглецеву електрогенерацію до 2035 року.
Джерело: Terminal
За матеріалами: PV Tech
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