TotalEnergies розширює портфель відновлюваних активів у Британії

Обновлено: Июнь 14, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

TotalEnergies розширює портфель відновлюваних активів у Британії

Французький енергетичний гігант уклав угоду на придбання 10 проєктів у галузі сонячної енергетики та зберігання енергії у Великій Британії загальною потужністю 435 МВт.

Деталі угоди

  • TotalEnergies придбала 8 проєктів СЕС загальною потужністю 350 МВт.
  • Угода також включає 2 проєкти з акумуляторними системами потужністю 85 МВт.
  • Продавцем виступила британська компанія з відновлюваної енергетики Low Carbon.

Стратегічне значення

  • Це придбання сприятиме зміцненню присутності TotalEnergies у секторі чистої енергії Великої Британії.
  • Проєкти відповідають цілі компанії мати 100 ГВт потужностей у ВДЕ до 2030 року.
  • Залучення портфеля високої готовності дозволить швидше запустити будівництво й експлуатацію.

Цитата

«Ця угода — черговий крок у реалізації нашої амбітної програми енергетичного переходу у Великій Британії», — заявив представник TotalEnergies.

Контекст ринку

  • Попит на СЕС і системи накопичення енергії у Британії зростає на тлі зусиль з декарбонізації енергосистеми.
  • Велика Британія планує повністю перейти на безвуглецеву електрогенерацію до 2035 року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: PV Tech

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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