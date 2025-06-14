У Бельгії розпочато будівництво потужної акумуляторної системи зберігання енергії

Компанії NHOA Energy та ENGIE оголосили про початок будівництва BESS-проєкту потужністю 400 МВт-год у бельгійському місті Калло, Беверен, що стало ключовим кроком у зміцненні енергетичної безпеки країни.
Основні характеристики проєкту
- Потужність установки: 400 МВт-год електроенергії.
- Місце розташування: Калло, Беверен, Фландрія, Бельгія.
- Учасники: ENGIE та NHOA Energy як головні партнери.
- Цей проєкт дозволить збалансувати пікове навантаження у бельгійській енергомережі.
Мета та значення
- Забезпечення гнучкості та надійності енергосистеми шляхом зберігання надлишкової енергії з ВДЕ.
- Підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в умовах зростання попиту на електроенергію.
- Сприяння досягненню кліматичних цілей Бельгії до 2030 року.
«Цей проєкт демонструє нашу відданість розвитку чистої енергії та зміцненню європейської енергетичної незалежності», — заявив представник ENGIE.
Контекст розвитку
- ЄС підтримує будівництво нових об’єктів зберігання енергії як ключовий елемент декарбонізації.
- ENGIE активно розширює свою присутність на ринку гібридних енергетичних рішень.
- NHOA Energy розвиває портфель BESS-проєктів у Європі та за її межами.
Джерело: Terminal
За матеріалами: NHOA Energy