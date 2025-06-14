У Бельгії розпочато будівництво потужної акумуляторної системи зберігання енергії

Обновлено: Июнь 14, 2025.

У Бельгії розпочато будівництво потужної акумуляторної системи зберігання енергії

Компанії NHOA Energy та ENGIE оголосили про початок будівництва BESS-проєкту потужністю 400 МВт-год у бельгійському місті Калло, Беверен, що стало ключовим кроком у зміцненні енергетичної безпеки країни.

Основні характеристики проєкту

  • Потужність установки: 400 МВт-год електроенергії.
  • Місце розташування: Калло, Беверен, Фландрія, Бельгія.
  • Учасники: ENGIE та NHOA Energy як головні партнери.
  • Цей проєкт дозволить збалансувати пікове навантаження у бельгійській енергомережі.

Мета та значення

  • Забезпечення гнучкості та надійності енергосистеми шляхом зберігання надлишкової енергії з ВДЕ.
  • Підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в умовах зростання попиту на електроенергію.
  • Сприяння досягненню кліматичних цілей Бельгії до 2030 року.

«Цей проєкт демонструє нашу відданість розвитку чистої енергії та зміцненню європейської енергетичної незалежності», — заявив представник ENGIE.

Контекст розвитку

  • ЄС підтримує будівництво нових об’єктів зберігання енергії як ключовий елемент декарбонізації.
  • ENGIE активно розширює свою присутність на ринку гібридних енергетичних рішень.
  • NHOA Energy розвиває портфель BESS-проєктів у Європі та за її межами.

Джерело: Terminal

За матеріалами: NHOA Energy

Замовити щотижневий звіт по ринку у форматі PDF

Автор:

(Всего статей: 1729)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: