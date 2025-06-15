Ціни на LPG у червні: ринок стабілізується після весняного просідання

Ціни на скраплений газ в Україні демонструють нерівномірну динаміку за останні тижні: сегмент самовивозу стабілізувався, тоді як DDP впав, а FCA навпаки — додав в ціні. Аналітики очікують м’яке зростання у другій половині червня.
Тенденції зміни цін на LPG з березня
- Самовивіз (грн/т): зафіксовано падіння з березня на 9,1%, проте за останній тиждень ціна зросла на 0,1% і становить 49 900 грн/т.
- FCA (грн/т): тижневе зростання 2,1%, що вказує на часткове відновлення активності у гуртових закупівлях. Поточна ціна — 52 200 грн/т.
- DDP (грн/т): зниження за тиждень на 6,6%, що може свідчити про перерозподіл логістичних маршрутів. Поточна ціна — 52 937,5 грн/т.
- Рівень цін у грн/л: самовивіз — 27,2 грн/л, FCA — 28,1 грн/л, DDP — 29,2 грн/л.
Аналітичні висновки та очікування
- Стабілізація самовивозу вказує на те, що найгнучкіший сегмент споживання вже адаптувався до сезонної пропозиції.
- Зниження на DDP попри початок червня може бути наслідком перезапуску постачання через альтернативні канали або збільшення імпорту з недорогих джерел.
- FCA демонструє відновлення — поступовий ріст за тиждень підтверджує прогноз на активізацію гуртових угод у другій половині червня.
Прогноз на наступний тиждень
- Самовивіз: очікується збереження поточного рівня — без істотних коливань.
- FCA: ймовірне зростання на 1,5–2,5% у разі стабільного імпорту та попиту в центрі і сході країни.
- DDP: прогнозується корекція — зростання на 1–2% через відкладені поставки.
- Ймовірність реалізації прогнозу: 70–80% за умов збереження логістичних і валютних параметрів на поточному рівні.
Джерело: Terminal