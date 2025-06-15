Ціни на LPG у червні: ринок стабілізується після весняного просідання

Обновлено: Июнь 15, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Ціни на LPG у червні: ринок стабілізується після весняного просідання

Ціни на скраплений газ в Україні демонструють нерівномірну динаміку за останні тижні: сегмент самовивозу стабілізувався, тоді як DDP впав, а FCA навпаки — додав в ціні. Аналітики очікують м’яке зростання у другій половині червня.

Тенденції зміни цін на LPG з березня

  • Самовивіз (грн/т): зафіксовано падіння з березня на 9,1%, проте за останній тиждень ціна зросла на 0,1% і становить 49 900 грн/т.
  • FCA (грн/т): тижневе зростання 2,1%, що вказує на часткове відновлення активності у гуртових закупівлях. Поточна ціна — 52 200 грн/т.
  • DDP (грн/т): зниження за тиждень на 6,6%, що може свідчити про перерозподіл логістичних маршрутів. Поточна ціна — 52 937,5 грн/т.
  • Рівень цін у грн/л: самовивіз — 27,2 грн/л, FCA — 28,1 грн/л, DDP — 29,2 грн/л.

Аналітичні висновки та очікування

  • Стабілізація самовивозу вказує на те, що найгнучкіший сегмент споживання вже адаптувався до сезонної пропозиції.
  • Зниження на DDP попри початок червня може бути наслідком перезапуску постачання через альтернативні канали або збільшення імпорту з недорогих джерел.
  • FCA демонструє відновлення — поступовий ріст за тиждень підтверджує прогноз на активізацію гуртових угод у другій половині червня.

Прогноз на наступний тиждень

  • Самовивіз: очікується збереження поточного рівня — без істотних коливань.
  • FCA: ймовірне зростання на 1,5–2,5% у разі стабільного імпорту та попиту в центрі і сході країни.
  • DDP: прогнозується корекція — зростання на 1–2% через відкладені поставки.
  • Ймовірність реалізації прогнозу: 70–80% за умов збереження логістичних і валютних параметрів на поточному рівні.

Джерело: Terminal

Джерело: oilreview.kiev.ua

Автор:

(Всего статей: 1730)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: