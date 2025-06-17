Повна блокада Ормузької протоки малоймовірна — геополітичні ризики очікувані, але стримані

Іран загрожує закриттям Ормузької протоки у відповідь на атаки Ізраїлю, однак експерти вважають повну блокаду малоймовірною. Натомість очікуються поодинокі інциденти, що вже відбувалися в 2022–2024 роках.
Контекст загрози та ринкові реакції
- Ключовий маршрут. Протока забезпечує понад 20 % глобального експорту нафти та 30 % СПГ, тому її блокада могла б спричинити значне зростання цін на світових ринках
- Політична дилема. Ірану невигідна повна блокада — через залежність власного експорту (75 % йде до Китаю) та можливу відповідь Заходу
- Атаки в минулому. Локальні удари по кораблях та інфраструктурі вже траплялися в 2022–2024 роках — Іран використовував дрони, міни, ракети
Економічні виклики для глобального ринку енергоносіїв
- Нестабільність цін. Brent у різкій реакції зріс на 5–13 %, але після стриманих заходів повернувся до $71–75 за барель
- Прогнози аналітиків. Goldman Sachs попереджає про можливість зростання до $100/барель, проте не бачить стійкої хвилі росту через альтернативні поставки. JPMorgan назвало такий сценарій «вихід за межі історичних норм»
- Додаткові витрати. Навіть без повної блокади зростають тарифи фрахту та страхування, що посилює інфляційні тиски у різних регіонах
Баланс між ризиком та стримуванням
- Політична стриманість. Іран прагне зберегти торговельні зв’язки з Китаєм та уникнути прямого конфлікту із Заходом
- Міжнародний контроль. США, Великобританія та Франція патрулюють протоку; також працює європейська ініціатива EMASoH
- Стратегічні альтернативи. Маршрути через Суецький канал чи порт Хорг тимчасові, але поки що протока лишається незамінною
Джерело: Terminal
За матеріалами: Financial Times, The Guardian, Wall Street Journal