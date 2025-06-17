Повна блокада Ормузької протоки малоймовірна — геополітичні ризики очікувані, але стримані

Обновлено: Июнь 17, 2025. Тэги: , , , ,

Повна блокада Ормузької протоки малоймовірна — геополітичні ризики очікувані, але стримані

Іран загрожує закриттям Ормузької протоки у відповідь на атаки Ізраїлю, однак експерти вважають повну блокаду малоймовірною. Натомість очікуються поодинокі інциденти, що вже відбувалися в 2022–2024 роках.

Контекст загрози та ринкові реакції

  • Ключовий маршрут. Протока забезпечує понад 20 % глобального експорту нафти та 30 % СПГ, тому її блокада могла б спричинити значне зростання цін на світових ринках
  • Політична дилема. Ірану невигідна повна блокада — через залежність власного експорту (75 % йде до Китаю) та можливу відповідь Заходу
  • Атаки в минулому. Локальні удари по кораблях та інфраструктурі вже траплялися в 2022–2024 роках — Іран використовував дрони, міни, ракети

Економічні виклики для глобального ринку енергоносіїв

  • Нестабільність цін. Brent у різкій реакції зріс на 5–13 %, але після стриманих заходів повернувся до $71–75 за барель
  • Прогнози аналітиків. Goldman Sachs попереджає про можливість зростання до $100/барель, проте не бачить стійкої хвилі росту через альтернативні поставки. JPMorgan назвало такий сценарій «вихід за межі історичних норм»
  • Додаткові витрати. Навіть без повної блокади зростають тарифи фрахту та страхування, що посилює інфляційні тиски у різних регіонах

Баланс між ризиком та стримуванням

  • Політична стриманість. Іран прагне зберегти торговельні зв’язки з Китаєм та уникнути прямого конфлікту із Заходом
  • Міжнародний контроль. США, Великобританія та Франція патрулюють протоку; також працює європейська ініціатива EMASoH
  • Стратегічні альтернативи. Маршрути через Суецький канал чи порт Хорг тимчасові, але поки що протока лишається незамінною

Джерело: Terminal

За матеріалами: Financial Times, The Guardian, Wall Street Journal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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