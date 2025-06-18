IEA: Санкції стримують зростання потужностей, але російські барелі продовжують надходити

Обновлено: Июнь 18, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

IEA: Санкції стримують зростання потужностей, але російські барелі продовжують надходити

Попри дію західних санкцій проти росії, Ірану та Венесуели, експорт нафти триває. Обмеження на технології, фінанси та логістику не дозволяють реалізувати великі проєкти, особливо в Арктиці. Зокрема, запуск Vostok Oil перенесено, а темпи нарощування виробництва залишаються обмеженими.

Ключовими фактори невизначеності

Зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем, а також вплив західних санкцій на росію, Іран і Венесуелу залишаються ключовими факторами невизначеності в прогнозі. Доступ до технологій, фінансування та елементів ланцюга постачання, а також зміни у структурі покупців санкційної нафти можуть ще більше ускладнитися залежно від результатів триваючих переговорів.

Щодо росії та Ірану, зберігаються прогнози потужностей і видобутку на поточному рівні протягом усього періоду. У випадку Венесуели, чинні обмеження з боку уряду США погіршили перспективи зростання видобутку в країні.

росія

Видобуток нафти в росії скоротився ще на 260 тис. барелів на добу у 2024 році — до 10,7 млн барелів на добу. Загальні втрати з початку вторгнення в Україну становлять 600 тис. барелів на добу. Попри це, російський нафтогазовий сектор демонструє неочікувану стійкість: повідомляється про зростання буріння в Західному Сибіру. Проте санкції стримують плани короткострокового зростання.

Прогноз потужності росії складає на рівні 10,9 млн барелів на добу до 2030 року, але подальші затримки у реалізації проєкту «Восток Ойл» потужністю 600 тис. барелів на добу можуть зменшити виробництво в середньостроковій перспективі.

Активні зусилля щодо розвитку внутрішніх ланцюгів постачання і ключових технологій, зокрема важких бурових установок для довгих горизонтальних свердловин та нових рідин для гідророзриву пластів, частково підтримують видобуток. Однак відсутність обладнання для важковидобуваних запасів в Арктиці та брак суднобудівних технологій затримали запуск ключових проєктів. Війна та економічні наслідки також обмежили інвестиції через рекордно високі відсоткові ставки, збільшення податкового навантаження та дефіцит робочої сили.

Арктичні запаси росії мають потенціал значно підвищити виробничу потужність, але це ускладнюється на тлі посилення санкцій. У першому кварталі 2025 року компанія «Роснєфть» перенесла запуск «Восток Ойл» із 2024 на 2026 рік. Розробка проєкту розділена приблизно порівну: одна частина припадає на вже діючі родовища Ванкор, Сузунське та Лодочне, інша — на Паяха, Ічеммінське та Байкаловське.

Хоча запаси нафти для «Восток Ойл» минулого року були збільшені майже на 10% — до понад 50 млрд барелів, можливості експорту з родовищ залишаються обмеженими. Продовжується будівництво 770-кілометрового нафтопроводу — до кінця 2024 року було завершено трохи менше половини. Також ведеться робота над приймальним нафтотерміналом у Північній затоці на узбережжі Карського моря.

Проєкт Arctic LNG-2 було скориговано: термін запуску відкладено з 2026 на 2028 рік, оскільки компанія «Новатек» розробляє власну технологію зрідження газу та шукає криголами-танкери для перевезення СПГ.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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