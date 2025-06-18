Іранський нафтогазовий експорт не зупиняється попри атаки

Попри ескалацію на Близькому Сході та серію ракетних обстрілів, експорт нафти з Ірану залишається стабільним, досягаючи рекордних рівнів за останні роки.
Постачання нафти з Ірану зберігає темпи
- У травні 2025 року Іран експортував 1,8 мільйона барелів нафти на добу, що є найвищим показником за останні кілька років.
- Ракетні удари по інфраструктурі не призвели до скорочення обсягів відвантаження.
- У червні темпи експорту залишаються стабільними, незважаючи на ризики загострення конфлікту в регіоні.
Іранська нафтова промисловість демонструє стійкість навіть за умов безпрецедентного військового тиску.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters
Додаткові джерела інформації: S&P Global
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