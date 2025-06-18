Торгівля нафтою пережила один із найволатильніших днів в історії

Обновлено: Июнь 18, 2025. Тэги: , ,

Торгівля нафтою пережила один із найволатильніших днів в історії

Безперервні ракетні удари між ізраїлем та іраном посилили побоювання щодо можливих зривів постачання з Близького Сходу. Попри непідтверджені повідомлення про пошуки припинення вогню сторонами, премія за ризик повернулася в ICE Brent, оскільки світовий еталон тримається на рівні близько 75 доларів за барель.

Ключові факти

  • Зростання цін: Brent зріс на 7 % у п’ятницю, до $74,23 за барель, після обміну ударами між Ізраїлем та іраном
  • Геополітичний ризик: аналітики описують ситуацію як потенційно тривалу, порівнюючи з конфліктом росія–Україна
  • Стратегічна точка: побоювання щодо блокади Ормузької протоки, яка забезпечує до 20 % світового нафтового транспортування
  • Причини: удари поїзді між Ізраїлем та іраном, включно по цивільної та енергетичній інфраструктурі ірану, підвищили побоювання щодо збоїв в експорті та виробництві нафти й газу

Це не одноразовий інцидент; ймовірно, все це буде тривалим, як у випадку з росією та Україною — Філ Флінн, старший аналітик Price Futures Group

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters (17 червня 2025), Reuters (15 червня 2025)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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