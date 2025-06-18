Торгівля нафтою пережила один із найволатильніших днів в історії

Безперервні ракетні удари між ізраїлем та іраном посилили побоювання щодо можливих зривів постачання з Близького Сходу. Попри непідтверджені повідомлення про пошуки припинення вогню сторонами, премія за ризик повернулася в ICE Brent, оскільки світовий еталон тримається на рівні близько 75 доларів за барель.
Ключові факти
- Зростання цін: Brent зріс на 7 % у п’ятницю, до $74,23 за барель, після обміну ударами між Ізраїлем та іраном
- Геополітичний ризик: аналітики описують ситуацію як потенційно тривалу, порівнюючи з конфліктом росія–Україна
- Стратегічна точка: побоювання щодо блокади Ормузької протоки, яка забезпечує до 20 % світового нафтового транспортування
- Причини: удари поїзді між Ізраїлем та іраном, включно по цивільної та енергетичній інфраструктурі ірану, підвищили побоювання щодо збоїв в експорті та виробництві нафти й газу
Це не одноразовий інцидент; ймовірно, все це буде тривалим, як у випадку з росією та Україною — Філ Флінн, старший аналітик Price Futures Group
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters (17 червня 2025), Reuters (15 червня 2025)