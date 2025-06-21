Neste розширила постачання SAF для Amazon Air в Каліфорнії

Обновлено: Июнь 21, 2025. Тэги: , , , , ,

Фінський виробник відновлюваних видів пального Neste домовився з Amazon про постачання 7 500 метричних тонн чистого сталого авіаційного пального (SAF) до кінця 2025 р. для операцій Amazon Air у двох аеропортах Каліфорнії — Сан-Франциско (SFO) та Онтаріо (ONT).

За обсягом дистрибуція охоплює 7 500 т SAF (≈ 2,5 млн галонів; ≈ 9,4 млн літрів) — для Amazon Air до кінця 2025 р. Це перший випадок використання SAF у аеропорту Онтаріо, що входить до десятки найбільш завантажених вантажних аеропортів США. До Сан‑Франциско паливо надходить існуючим трубопроводом через інфраструктуру, запущену ще в 2020 р. До Онтаріо — автомобільними перевезеннями з терміналу Neste у Лос‑Анджелесі за допомогою логістичного партнера Diesel Direct, причому вантажівки заправляються відновлюваним дизелем Neste для зниження викидів у транспорті.

SAF Neste MY™ виготовляється з відходів, наприклад відпрацьованої олії та жирів, і дозволяє знижувати вуглецевий слід авіації до 80 % порівняно з традиційним реактивним паливом. Ця угода підтримає зусилля Amazon із досягнення нульових викидів до 2040 р. — проєкт стартував у 2021 р. у німецькому аеропорту Кельн‑Бонн.

Ми раді забезпечити SAF для Amazon Air у двох ключових аеропортах Каліфорнії. Цей проєкт демонструє, що альтернативні палива доступні та ефективні для авіа та вантажних перевезень, а також демонструє зниження викидів на всіх етапах ланцюжка — і у дорозі, і в повітрі — завдяки співпраці з Diesel Direct на відновлюваному дизелі. — Карл Нюберг, старший віцепрезидент з комерційних питань відновлюваних продуктів Neste

Джерело: Terminal

За матеріалами: Neste, SAF Investor (19 червня 2025)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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