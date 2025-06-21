Neste розширила постачання SAF для Amazon Air в Каліфорнії

Фінський виробник відновлюваних видів пального Neste домовився з Amazon про постачання 7 500 метричних тонн чистого сталого авіаційного пального (SAF) до кінця 2025 р. для операцій Amazon Air у двох аеропортах Каліфорнії — Сан-Франциско (SFO) та Онтаріо (ONT).

За обсягом дистрибуція охоплює 7 500 т SAF (≈ 2,5 млн галонів; ≈ 9,4 млн літрів) — для Amazon Air до кінця 2025 р. Це перший випадок використання SAF у аеропорту Онтаріо, що входить до десятки найбільш завантажених вантажних аеропортів США. До Сан‑Франциско паливо надходить існуючим трубопроводом через інфраструктуру, запущену ще в 2020 р. До Онтаріо — автомобільними перевезеннями з терміналу Neste у Лос‑Анджелесі за допомогою логістичного партнера Diesel Direct, причому вантажівки заправляються відновлюваним дизелем Neste для зниження викидів у транспорті.

SAF Neste MY™ виготовляється з відходів, наприклад відпрацьованої олії та жирів, і дозволяє знижувати вуглецевий слід авіації до 80 % порівняно з традиційним реактивним паливом. Ця угода підтримає зусилля Amazon із досягнення нульових викидів до 2040 р. — проєкт стартував у 2021 р. у німецькому аеропорту Кельн‑Бонн.

Ми раді забезпечити SAF для Amazon Air у двох ключових аеропортах Каліфорнії. Цей проєкт демонструє, що альтернативні палива доступні та ефективні для авіа та вантажних перевезень, а також демонструє зниження викидів на всіх етапах ланцюжка — і у дорозі, і в повітрі — завдяки співпраці з Diesel Direct на відновлюваному дизелі. — Карл Нюберг, старший віцепрезидент з комерційних питань відновлюваних продуктів Neste

Джерело: Terminal

За матеріалами: Neste, SAF Investor (19 червня 2025)

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