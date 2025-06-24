Переговори Ірану та Ізраїлю: чи стане енергетика ключем до миру?

Після ракетних і авіаударів по ядерних об’єктах Ірану сторони змушені сідати за стіл перемовин — із наслідками для світових ринків нафти та постачання через Ормуз.
Подвійна гра енергетичного стримування
- Удари по нафтопромисловій інфраструктурі Ірану (включно з ядерними об’єктами в Натанзі, Ісфагані та Фордо) підвищили геополітичну напругу в регіоні.
- Загроза блокади Ормузської протоки викликала короткочасне зростання котирувань Brent більш як на 4 % — до понад $81/бар.
- Попри загрозливу риторику, танкерні перевезення через Ормуз тривають, а ринок зберігає відносну стабільність.
- Реакція США: Дональд Трамп закликав нафтовидобувників «утримувати ціни на низькому рівні» та активізувати буріння.
- Більшість американських компаній не планують оперативного нарощування видобутку, орієнтуючись на прибутковість для акціонерів.
Перспективи й виклики
- Експорт Ірану залишається під загрозою, що може обмежити доступність ресурсу у другій половині року.
- Ринки побоюються ескалації, зокрема у разі іранської відповіді — наприклад, атак на інфраструктуру в Перській затоці.
- Goldman Sachs попередив про можливе зростання Brent до $100/бар у разі блокади Ормузу.
- Утім, США й Саудівська Аравія мають резерви для оперативної компенсації дефіциту пропозиції.
“EVERYONE, KEEP OIL PRICES DOWN. I’M WATCHING! YOU’RE PLAYING RIGHT INTO THE HANDS OF THE ENEMY. DON’T DO IT!”
Джерело: Terminal