Переговори Ірану та Ізраїлю: чи стане енергетика ключем до миру?

Після ракетних і авіаударів по ядерних об’єктах Ірану сторони змушені сідати за стіл перемовин — із наслідками для світових ринків нафти та постачання через Ормуз.

“EVERYONE, KEEP OIL PRICES DOWN. I’M WATCHING! YOU’RE PLAYING RIGHT INTO THE HANDS OF THE ENEMY. DON’T DO IT!”