Переговори Ірану та Ізраїлю: чи стане енергетика ключем до миру?

Обновлено: Июнь 24, 2025. Тэги: , , , , ,

Переговори Ірану та Ізраїлю: чи стане енергетика ключем до миру?

Після ракетних і авіаударів по ядерних об’єктах Ірану сторони змушені сідати за стіл перемовин — із наслідками для світових ринків нафти та постачання через Ормуз.

Подвійна гра енергетичного стримування

  • Удари по нафтопромисловій інфраструктурі Ірану (включно з ядерними об’єктами в Натанзі, Ісфагані та Фордо) підвищили геополітичну напругу в регіоні.
  • Загроза блокади Ормузської протоки викликала короткочасне зростання котирувань Brent більш як на 4 % — до понад $81/бар.
  • Попри загрозливу риторику, танкерні перевезення через Ормуз тривають, а ринок зберігає відносну стабільність.
  • Реакція США: Дональд Трамп закликав нафтовидобувників «утримувати ціни на низькому рівні» та активізувати буріння.
  • Більшість американських компаній не планують оперативного нарощування видобутку, орієнтуючись на прибутковість для акціонерів.

Перспективи й виклики

  • Експорт Ірану залишається під загрозою, що може обмежити доступність ресурсу у другій половині року.
  • Ринки побоюються ескалації, зокрема у разі іранської відповіді — наприклад, атак на інфраструктуру в Перській затоці.
  • Goldman Sachs попередив про можливе зростання Brent до $100/бар у разі блокади Ормузу.
  • Утім, США й Саудівська Аравія мають резерви для оперативної компенсації дефіциту пропозиції.

“EVERYONE, KEEP OIL PRICES DOWN. I’M WATCHING! YOU’RE PLAYING RIGHT INTO THE HANDS OF THE ENEMY. DON’T DO IT!”

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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