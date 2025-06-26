Nymex RBOB Gasoline — найбільше три‑денне зменшення цін з 7 квітня 2025 р

Nymex RBOB Gasoline для доставки в липні опустився на 0.33 цента за галон (–0.16 %) до $2.0824, третє підрядне падіння, найнижчі торги з 6 червня 2025 р.

Ключові тренди в ринку RBOB‑бензину

За останні три сесії – падіння на 24.71 цента (–10.61 %), найбільше три‑денне зменшення з 7 квітня 2025 р.

Ціна найнижча з 6 червня 2025 р., на 19.95 % нижча за річний максимум $2.6013 (3 липня 2024) і на 11.36 % вище за річний мінімум $1.87 (10 вересня 2024).

У порівнянні з минулим роком впала на 18.16 %, порівняно з максимумом 2025 р. – на 10.66 %, але виросла з мінімуму на 6.85 %.

За місяць – плюс 2.16 %, з початку року – плюс 4.04 %.

Ринковий контекст

За даними Dow Jones Market Data, ринок продовжує коригуватися після недавнього піку, що відображає зростання глобальних запасів бензину та помірний попит. Попри це, помічається сезонний ефект – ціни залишаються впорядкованими після літнього підвищення попиту.

Згідно з даними FT, середньорічні зміни RBOB‑бензину: поточна ціна близько $2.09, річне зниження на приблизно 16–16.5 %.

Ціни на сиру нафту підтримують тенденцію до зниження через слабкий глобальний попит. Сезонність: Літній сезон традиційно підвищує витрати на паливо, але цьогорічне падіння сигналізує про перевищення пропозиції. Інвестиційні наслідки: Для трейдерів на майбутньому RBOB важливим є розуміння балансу попит‑пропозиція, особливо після значних коливань.

Аналітики очікують, що ціни можуть стабілізуватися в діапазоні $2.00–2.20, якщо попит не перевищить сезонних прогнозів. У разі зростання попиту або зменшення запасів можливий помірний коригувальний ріст.

Джерело: Terminal

За матеріалами:

Morningstar / Dow Jones (Front Month Nymex RBOB Gasoline Fell 0.16%),

Financial Times – RBOB Gasoline data

Додаткові джерела:

FT Commodities summary,

Morningstar / Dow Jones (вчорашнє падіння 5.97 %)

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