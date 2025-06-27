Ціни на нафту зростають попри скорочення запасів у США та зростання попиту на бензин

Обновлено: Июнь 27, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту зростають попри скорочення запасів у США та зростання попиту на бензин

Попри очікування надлишку пропозиції через рішення ОПЕК+ щодо збільшення видобутку, ринок нафти отримав підтримку завдяки суттєвому зниженню запасів у США та рекордному попиту на бензин напередодні свят.

Попит у США підтримує ціни на нафту

За даними щотижневого звіту EIA, запаси нафти в США скоротилися більше, ніж очікували аналітики, а попит на бензин досяг найвищого рівня за 3,5 роки. Це підтримало ціни на нафту та нафтопродукти на світових ринках.

  • Запаси сирої нафти у США впали на 5,84 млн барелів проти прогнозу скорочення на 1,1 млн барелів.
  • Запаси бензину несподівано зменшились на 2,08 млн барелів, хоча очікувалося зростання на 500 тис. барелів.
  • Попит на бензин у США зріс на 4,2% тиждень до тижня, до 9,688 млн барелів на добу – максимум з кінця 2020 року.
  • Запаси дистилятів зменшилися на 4,07 млн барелів замість очікуваного зростання на 1 млн барелів.
  • Запаси нафти на хабі в Кушинзі скоротилися на 464 тис. барелів.

Водночас аналітики зазначають, що загальні запаси сирої нафти в США на 10,9% нижчі за середній показник за 5 років для цієї пори року. Запаси бензину на 2,8% нижчі від середнього, а дистилятів – на 20,3%.

Чинники, що обмежують зростання цін

Попри позитивні дані з США, на нафтовий ринок тисне ризик збільшення постачання від ОПЕК+. У травні ОПЕК збільшила видобуток на 200 тис. барелів на добу – до 27,54 млн барелів на добу.

  • OPEC+ домовилася про підвищення квоти на 411 тис. барелів на добу в липні, після аналогічного збільшення у червні.
  • Саудівська Аравія сигналізувала про можливі додаткові підвищення, щоб стримати ціни та вплинути на дисципліну серед учасників угоди.
  • Відновлення скорочень виробництва, яке планувалося завершити до кінця 2025 року, тепер триватиме до вересня 2026 року.

Крім того, ринок стежить за можливістю зняття санкцій з іранської нафти, після анонсу зустрічі США з Іраном наступного тижня.

Підтримка попиту на бензин у США

Ціни на бензин додатково підтримує прогноз Американської автомобільної асоціації (AAA), що рекордна кількість – 61,6 млн людей – подорожуватиме автомобілями під час святкування Дня незалежності США, що на 2,2% більше, ніж торік.

Додаткові фактори ринку

  • Обсяги сирої нафти на танкерах, що простоювали щонайменше 7 днів, за даними Vortexa, знизились на 13% тиждень до тижня – до 79,66 млн барелів.
  • Кількість активних нафтових бурових установок у США впала до мінімуму за 3,75 року – 438 одиниць.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Barchart.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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