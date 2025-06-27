Ціни на нафту зростають попри скорочення запасів у США та зростання попиту на бензин

Попри очікування надлишку пропозиції через рішення ОПЕК+ щодо збільшення видобутку, ринок нафти отримав підтримку завдяки суттєвому зниженню запасів у США та рекордному попиту на бензин напередодні свят.

Попит у США підтримує ціни на нафту

За даними щотижневого звіту EIA, запаси нафти в США скоротилися більше, ніж очікували аналітики, а попит на бензин досяг найвищого рівня за 3,5 роки. Це підтримало ціни на нафту та нафтопродукти на світових ринках.

Запаси сирої нафти у США впали на 5,84 млн барелів проти прогнозу скорочення на 1,1 млн барелів.

у США впали на 5,84 млн барелів проти прогнозу скорочення на 1,1 млн барелів. Запаси бензину несподівано зменшились на 2,08 млн барелів, хоча очікувалося зростання на 500 тис. барелів.

несподівано зменшились на 2,08 млн барелів, хоча очікувалося зростання на 500 тис. барелів. Попит на бензин у США зріс на 4,2% тиждень до тижня, до 9,688 млн барелів на добу – максимум з кінця 2020 року.

Запаси дистилятів зменшилися на 4,07 млн барелів замість очікуваного зростання на 1 млн барелів.

Запаси нафти на хабі в Кушинзі скоротилися на 464 тис. барелів.

Водночас аналітики зазначають, що загальні запаси сирої нафти в США на 10,9% нижчі за середній показник за 5 років для цієї пори року. Запаси бензину на 2,8% нижчі від середнього, а дистилятів – на 20,3%.

Чинники, що обмежують зростання цін

Попри позитивні дані з США, на нафтовий ринок тисне ризик збільшення постачання від ОПЕК+. У травні ОПЕК збільшила видобуток на 200 тис. барелів на добу – до 27,54 млн барелів на добу.

OPEC+ домовилася про підвищення квоти на 411 тис. барелів на добу в липні, після аналогічного збільшення у червні.

Саудівська Аравія сигналізувала про можливі додаткові підвищення, щоб стримати ціни та вплинути на дисципліну серед учасників угоди.

Відновлення скорочень виробництва, яке планувалося завершити до кінця 2025 року, тепер триватиме до вересня 2026 року.

Крім того, ринок стежить за можливістю зняття санкцій з іранської нафти, після анонсу зустрічі США з Іраном наступного тижня.

Підтримка попиту на бензин у США

Ціни на бензин додатково підтримує прогноз Американської автомобільної асоціації (AAA), що рекордна кількість – 61,6 млн людей – подорожуватиме автомобілями під час святкування Дня незалежності США, що на 2,2% більше, ніж торік.

Додаткові фактори ринку

Обсяги сирої нафти на танкерах, що простоювали щонайменше 7 днів, за даними Vortexa, знизились на 13% тиждень до тижня – до 79,66 млн барелів.

Кількість активних нафтових бурових установок у США впала до мінімуму за 3,75 року – 438 одиниць.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Barchart.

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