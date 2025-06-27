Global energy investment рекордно зростає попри економічну невизначеність

Новий звіт IEA показує, що світові постачання капіталу в енергетику досягнуть \$3,3 трлн у 2025 році, що є рекордом, насамперед завдяки чистим технологіям – у два рази більше, ніж у викопне паливо.
Глобальні інвестиційні тренди у фокусі
- Загальний обсяг інвестицій підніметься до $3,3 трлн у 2025 році, навіть попри геополітичну та економічну невизначеність
- Чисті технології отримають ~$2,2 трлн – у два рази більше, ніж $1,1 трлн на нафту, газ і вугілля :contentReference[oaicite:3]{index=3}
- Сонячна PV очолить інвестиції – $450 млрд, а акумулятори – близько $65–66 млрд :contentReference[oaicite:4]{index=4}
- Ядерна енергетика отримує значну підтримку – близько $70–75 млрд, зростання 50 % за 5 років :contentReference[oaicite:5]{index=5}
- Інвестиції в мережі — $400 млрд на рік, що значно відстає від потреб, що зростають, особливо через затримки дозволів та обмеження в ланцюгах постачання :contentReference[oaicite:6]{index=6}
- Інвестиції у нафту впадуть на 6 % — перше падіння з 2020 року; LNG-сектор продовжує рости ($2026–2028) :contentReference[oaicite:7]{index=7}
- Африка отримує лише ~2 % інвестицій у чисту енергетику, хоч має 20 % населення; терміново потрібні іноземні публічні фінанси для залучення приватного капіталу :contentReference[oaicite:8]{index=8}
- Китай утвердився як лідер — займає майже третину світових інвестицій у чисті технології, витративши більше, ніж США й ЄС разом :contentReference[oaicite:9]{index=9}
Регіональні особливості
- Китай: потужне інвестування у відновлювану енергію, мережі, акумулятори й утримання вугільного сектора для енергетичної безпеки :contentReference[oaicite:10]{index=10}
- Розвинені країни не замовляли нових парових турбін для вугільних електростанцій у 2024 році :contentReference[oaicite:11]{index=11}
Вагомість енергетичної безпеки
- IEA: «Енергетична безпека виходить на провідні ролі як двигун інвестицій», — каже Fatih Birol :contentReference[oaicite:12]{index=12}
Чисті технології не тільки домінують у глобальних інвестиціях, але й роблять це з подвійною перевагою над викопними джерелами. Сонячна PV і акумулятори встановлюють нові рекорди, водночас ядерна галузь відновлює своє значення. Проте потреба у модернізації мереж — критична: $400 млрд щорічно явно замало. Африка лишається позаду, а Китай і далі визначає глобальні тенденції.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA press release, Reuters, WSJ
Інші корисні джерела: IEA full report, Renewable energy in developing countries (Wikipedia) Замовити тижневий звіт по ринку