Global energy investment рекордно зростає попри економічну невизначеність

Обновлено: Июнь 27, 2025. Тэги: , , , , ,

Global energy investment рекордно зростає попри економічну невизначеність

Новий звіт IEA показує, що світові постачання капіталу в енергетику досягнуть \$3,3 трлн у 2025 році, що є рекордом, насамперед завдяки чистим технологіям – у два рази більше, ніж у викопне паливо.

Глобальні інвестиційні тренди у фокусі

  • Загальний обсяг інвестицій підніметься до $3,3 трлн у 2025 році, навіть попри геополітичну та економічну невизначеність
  • Чисті технології отримають ~$2,2 трлн – у два рази більше, ніж $1,1 трлн на нафту, газ і вугілля :contentReference[oaicite:3]{index=3}
  • Сонячна PV очолить інвестиції – $450 млрд, а акумулятори – близько $65–66 млрд :contentReference[oaicite:4]{index=4}
  • Ядерна енергетика отримує значну підтримку – близько $70–75 млрд, зростання 50 % за 5 років :contentReference[oaicite:5]{index=5}
  • Інвестиції в мережі — $400 млрд на рік, що значно відстає від потреб, що зростають, особливо через затримки дозволів та обмеження в ланцюгах постачання :contentReference[oaicite:6]{index=6}
  • Інвестиції у нафту впадуть на 6 % — перше падіння з 2020 року; LNG-сектор продовжує рости ($2026–2028) :contentReference[oaicite:7]{index=7}
  • Африка отримує лише ~2 % інвестицій у чисту енергетику, хоч має 20 % населення; терміново потрібні іноземні публічні фінанси для залучення приватного капіталу :contentReference[oaicite:8]{index=8}
  • Китай утвердився як лідер — займає майже третину світових інвестицій у чисті технології, витративши більше, ніж США й ЄС разом :contentReference[oaicite:9]{index=9}

Регіональні особливості

  • Китай: потужне інвестування у відновлювану енергію, мережі, акумулятори й утримання вугільного сектора для енергетичної безпеки :contentReference[oaicite:10]{index=10}
  • Розвинені країни не замовляли нових парових турбін для вугільних електростанцій у 2024 році :contentReference[oaicite:11]{index=11}

Вагомість енергетичної безпеки

  • IEA: «Енергетична безпека виходить на провідні ролі як двигун інвестицій», — каже Fatih Birol :contentReference[oaicite:12]{index=12}

Чисті технології не тільки домінують у глобальних інвестиціях, але й роблять це з подвійною перевагою над викопними джерелами. Сонячна PV і акумулятори встановлюють нові рекорди, водночас ядерна галузь відновлює своє значення. Проте потреба у модернізації мереж — критична: $400 млрд щорічно явно замало. Африка лишається позаду, а Китай і далі визначає глобальні тенденції.

Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA press release, Reuters, WSJ
Інші корисні джерела: IEA full report, Renewable energy in developing countries (Wikipedia) Замовити тижневий звіт по ринку

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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