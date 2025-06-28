Індія збільшує виробництво етанолу з рису через рекордні запаси

Обновлено: Июнь 28, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Індія збільшує виробництво етанолу з рису через рекордні запаси

Індія спрямовує рекордні обсяги рису на виробництво етанолу, щоб впоратися з надлишком зерна та досягти майже 20% домішки етанолу в бензині. Це дозволяє країні утримувати амбітну програму переходу на біопаливо попри скорочення постачання традиційної сировини з цукрової тростини.

Використання рису для етанолу у відповідь на надлишок зерна

Індія, найбільший виробник та експортер рису у світі, зіштовхнулася з безпрецедентним зростанням запасів зерна. У червні державна Food Corporation of India (FCI) мала 59.5 млн тонн рису — набагато більше за урядову мету у 13.5 млн тонн на липень. Це змусило владу шукати нові напрями використання надлишку.

  • 5.2 млн тонн рису виділено на виробництво етанолу — майже 9% світових обсягів експорту рису у 2024/25 МР.
  • У попередньому році на етанол спрямували менше ніж 3000 тонн.
  • Програма домішки етанолу в бензин досягла 19.8% у травні 2025 року.
  • Ціль — 20% домішки до 2025/26 маркетингового року.

Водночас рясні мусонні дощі забезпечують новий багатий урожай. За даними Food and Agriculture Organization, виробництво рису в 2024/25 році досягло рекордних 149 млн тонн, суттєво перевищуючи внутрішній попит у 120.7 млн тонн.

Вплив на експорт і внутрішній ринок

Після скасування обмежень на експорт у березні Індія різко наростила продажі рису за кордон. Очікується, що експорт у 2025 календарному році зросте майже на 25% до рекордних 22.5 млн тонн, що позначиться на позиціях конкурентів, таких як Таїланд і В’єтнам.

«Наш головний пріоритет — мати достатньо їжі. Але оскільки рису набагато більше, ніж нам потрібно, ми вирішили використати його для виробництва етанолу», — сказав високопосадовець уряду Індії.

Перспективи для виробників біопалива

Експерти галузі зазначають, що для подальшого зростання обсягів використання рису на етанол необхідно або знизити ціну рису, або підвищити закупівельну ціну етанолу. Наразі FCI продає рис по 22,500 рупій ($262.19) за тонну, тоді як нафтові компанії купують рисовий етанол по 58.5 рупій за літр.

  • Перехід на рис знизив тиск на ціни кукурудзи, які минулого року досягли рекорду.
  • Заводи з виробництва спирту можуть перемикатися між кукурудзою, рисом і пошкодженими зерновими залежно від цін.
  • Цукрова тростина раніше забезпечувала 80% сировини для етанолу, але через посуху в 2023 році цей обсяг скоротився.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Reuters

Додаткові джерела інформації: FAO World Food Situation, Government of India Portal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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