Етанолова ініціатива у США: Літній дозвіл на E15 може зекономити американцям понад $10 млрд

Обновлено: Июнь 28, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Етанолова ініціатива у США: Літній дозвіл на E15 може зекономити американцям понад $10 млрд

Американська асоціація виробників біопального Growth Energy повідомила, що завдяки тимчасовому літньому дозволу на продаж пального E15 споживачі в США можуть заощадити понад $10,1 мільярда. Продаж пального з 15% етанолу (Unleaded 88) підтримує доступніші ціни на заправках та стимулює сільське господарство.

Літній дозвіл EPA та потенційні заощадження

У 2025 році Агентство з охорони довкілля США (EPA) видало екстрений літній дозвіл на продаж E15. Це дало змогу продовжити реалізацію пального, що містить 15% американського етанолу, який дешевший за звичайне пальне й сумісний з 96% автомобілів на дорогах США.

«Доступ до E15 – це виграш для американських водіїв і для енергетичної незалежності США», – заявила генеральна директорка Growth Energy Емілі Скор. – «Цього літа E15 може зекономити споживачам $10,1 мільярда – це гроші, які повернуться до кишень працюючих родин».

  • У Айові потенційна економія – до $140 млн
  • У Небрасці – до $93 млн
  • У Міннесоті – до $252 млн
  • У Вісконсині – до $295 млн
  • В Іллінойсі – до $436 млн

Водночас, минулого літа доступ до E15 уже забезпечив економію 10–30 центів за галон порівняно зі стандартним E10, а подекуди – до долара за галон.

EPA схвалило використання E15 для всіх автомобілів, вантажівок і SUV, випущених з 2001 року. Пальне E15 (Unleaded 88) доступне на понад 4200 заправках у 33 штатах США. Асоціація Growth Energy закликала Конгрес ухвалити постійне законодавство для безстрокового доступу до E15 у всіх штатах, на всіх станціях і у всіх паливороздавальних колонках.

ДжерелоTerminal

За матеріалами: Growth Energy

Додаткові джерела інформації: EPA, U.S. Department of Energy

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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