Світові маржі на дистиляти коливаються на тлі зниження запасів і зменшення напруги на Близькому Сході

Цього тижня глобальні ринки дистилятного пального пережили корекцію маржі через послаблення побоювань щодо постачання після зменшення напруги на Близькому Сході, хоча падіння запасів з обох боків Атлантики наприкінці тижня надало підтримку цінам.

Динаміка ринку дистилятів у Європі та США

Попри зниження цін на початку тижня через повідомлення про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, останні дані Energy Information Administration (EIA) показали скорочення запасів дистилятного пального у США на 4 мільйони барелів — найбільше за п’ять місяців. Запаси становили 105.33 мільйона барелів станом на 20 червня — близько найнижчих рівнів за два десятиліття.

Northwest European ULSD подешевшав на $6.08/барель відносно ICE Brent протягом тижня, з премією $27.14/барель до North Sea marker у Лондоні.

Фізичні премії знизилися з 16-місячних максимумів до $25.24/барель у вівторок.

Фронт-місячний HOGO спред досяг найширшого рівня з грудня 2023 року — $0.169/галон.

«HOGO тримається вперто високим не тільки через RVO, але й через дуже низькі загальні запаси у США», — зазначив Джеймс Ноел-Бесвік із Sparta Commodities, додавши, що інвестори не можуть розраховувати на короткострокову корекцію з огляду на мінімальні запаси у PADD 1.

Водночас експорт із US Gulf Coast до Європи за даними Kpler має подвоїтися у червні до 360,000 барелів на добу — максимуму за 10 місяців. Фрахтові ставки почали знижуватися, але цього не вистачило для значного відновлення арбітражного вікна.

Скорочення запасів у Європі

Запаси газойлю в хабі Amsterdam-Rotterdam-Antwerp знизилися до найнижчого рівня за п’ять місяців — 1.85 мільйона тонн, що на 10% менше за тиждень і на 16% менше за рік.

Брокери з посиланням на Insights Global зазначають, що ця динаміка може посилити європейський середньодистилятний комплекс.

Азійський ринок

У Східній частині Suez маржі також зазнали тиску через глобальні тренди, проте тут відбулося більш різке відновлення на тлі активного використання резервів для задоволення стійкого попиту.

Фізичний crack spread для 10ppm gasoil впав на $1.26/барель за тиждень до $20.93/барель у Сінгапурі.

За даними Enterprise Singapore, запаси середніх дистилятів зменшилися на 860,000 барелів (8%) за тиждень до 10.4 мільйона барелів.

Індійський експорт зростає на фоні сезону мусонів, а арбітражні можливості на ринку Східної частини Suez уважно відстежуються через поточну напруженість у постачанні.

Авіаційне пальне

Маржі на авіапальне повторювали загальні рухи середньодистилятного комплексу по обидва боки від Suez, із помітною силою попиту на східному напрямку.

У Північно-Західній Європі маржі впали на $6.91/барель за тиждень до $23.82/барель.

FOB Singapore cracks знизилися скромніше — на $0.60/барель до $18.40/барель.

Східно-західний спред для авіапального звузився на $21.03/барель за тиждень до -$43.69/метричну тонну.

Європейський попит залишається під тиском через нижчу за доковідні рівні активність польотів (за даними Eurocontrol другий тиждень поспіль). При цьому запаси авіапального в ARA-хабі скоротилися на 39,000 тонн до 870,000 тонн (на 5% менше рік до року).

Джерело

Terminal

За матеріалами

Quantum Commodity Intelligence

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