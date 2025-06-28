Світові маржі на дистиляти коливаються на тлі зниження запасів і зменшення напруги на Близькому Сході

Цього тижня глобальні ринки дистилятного пального пережили корекцію маржі через послаблення побоювань щодо постачання після зменшення напруги на Близькому Сході, хоча падіння запасів з обох боків Атлантики наприкінці тижня надало підтримку цінам.
Динаміка ринку дистилятів у Європі та США
Попри зниження цін на початку тижня через повідомлення про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, останні дані Energy Information Administration (EIA) показали скорочення запасів дистилятного пального у США на 4 мільйони барелів — найбільше за п’ять місяців. Запаси становили 105.33 мільйона барелів станом на 20 червня — близько найнижчих рівнів за два десятиліття.
- Northwest European ULSD подешевшав на $6.08/барель відносно ICE Brent протягом тижня, з премією $27.14/барель до North Sea marker у Лондоні.
- Фізичні премії знизилися з 16-місячних максимумів до $25.24/барель у вівторок.
- Фронт-місячний HOGO спред досяг найширшого рівня з грудня 2023 року — $0.169/галон.
«HOGO тримається вперто високим не тільки через RVO, але й через дуже низькі загальні запаси у США», — зазначив Джеймс Ноел-Бесвік із Sparta Commodities, додавши, що інвестори не можуть розраховувати на короткострокову корекцію з огляду на мінімальні запаси у PADD 1.
Водночас експорт із US Gulf Coast до Європи за даними Kpler має подвоїтися у червні до 360,000 барелів на добу — максимуму за 10 місяців. Фрахтові ставки почали знижуватися, але цього не вистачило для значного відновлення арбітражного вікна.
Скорочення запасів у Європі
- Запаси газойлю в хабі Amsterdam-Rotterdam-Antwerp знизилися до найнижчого рівня за п’ять місяців — 1.85 мільйона тонн, що на 10% менше за тиждень і на 16% менше за рік.
- Брокери з посиланням на Insights Global зазначають, що ця динаміка може посилити європейський середньодистилятний комплекс.
Азійський ринок
У Східній частині Suez маржі також зазнали тиску через глобальні тренди, проте тут відбулося більш різке відновлення на тлі активного використання резервів для задоволення стійкого попиту.
- Фізичний crack spread для 10ppm gasoil впав на $1.26/барель за тиждень до $20.93/барель у Сінгапурі.
- За даними Enterprise Singapore, запаси середніх дистилятів зменшилися на 860,000 барелів (8%) за тиждень до 10.4 мільйона барелів.
- Індійський експорт зростає на фоні сезону мусонів, а арбітражні можливості на ринку Східної частини Suez уважно відстежуються через поточну напруженість у постачанні.
Авіаційне пальне
Маржі на авіапальне повторювали загальні рухи середньодистилятного комплексу по обидва боки від Suez, із помітною силою попиту на східному напрямку.
- У Північно-Західній Європі маржі впали на $6.91/барель за тиждень до $23.82/барель.
- FOB Singapore cracks знизилися скромніше — на $0.60/барель до $18.40/барель.
- Східно-західний спред для авіапального звузився на $21.03/барель за тиждень до -$43.69/метричну тонну.
Європейський попит залишається під тиском через нижчу за доковідні рівні активність польотів (за даними Eurocontrol другий тиждень поспіль). При цьому запаси авіапального в ARA-хабі скоротилися на 39,000 тонн до 870,000 тонн (на 5% менше рік до року).
Джерело
За матеріалами
Quantum Commodity Intelligence