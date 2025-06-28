росія розглядає повну заборону експорту бензину через рекордне зростання цін

Обновлено: Июнь 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

росія розглядає повну заборону експорту бензину через рекордне зростання цін

Попри ремонтні зупинки на нафтопереробних заводах і зменшення постачання на біржу, влада росії обговорює запровадження повної заборони експорту бензину після різкого зростання цін на внутрішньому ринку.

Зростання цін і дефіцит пропозиції

Влада росії розглядає можливість повної заборони експорту бензину на тлі стрибка цін на паливній біржі, які зросли на 25% від початку 2025 року. Це питання обговорювали на засіданні біржового комітету Федеральної антимонопольної служби. Пропозиції планують передати віцепрем’єр-міністру Олександру Нноваку.

  • З початку червня ціна бензину АІ-95 на Санкт-Петербурзькій товарній біржі зросла на 11% і досягла рекорду за рік — 67 456 рублів (приблизно 860 доларів США) за тонну станом на 24 червня.
  • Бензин АІ-92 подорожчав на 12% до найвищого рівня з часів «бензинової кризи» восени 2023 року — 64 462 рублів за тонну (приблизно 823 долари США).

Водночас біржові постачання знизилися через ремонтні зупинки заводів «Газпром» в Астрахані та Сургуті, а також заплановані на липень роботи на Куйбишевському НПЗ. Поставки з НПЗ «Роснефти» різко скоротилися: група в Самарі — у три рази, а Саратовський завод — у два рази.

Очікування на ринку

Роздрібні ціни на бензин у росії зросли на 18% за останній рік. Очікується, що до кінця 2025 року вони піднімуться ще на 8%.

Джерела The Moscow Times повідомляють, що урядові чиновники звернулися до нафтових компаній через різке зростання цін на бензин наприкінці минулого тижня.

ДжерелоTerminal

За матеріалами: The Moscow Times, Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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