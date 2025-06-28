росія розглядає повну заборону експорту бензину через рекордне зростання цін

Попри ремонтні зупинки на нафтопереробних заводах і зменшення постачання на біржу, влада росії обговорює запровадження повної заборони експорту бензину після різкого зростання цін на внутрішньому ринку.

Зростання цін і дефіцит пропозиції

Влада росії розглядає можливість повної заборони експорту бензину на тлі стрибка цін на паливній біржі, які зросли на 25% від початку 2025 року. Це питання обговорювали на засіданні біржового комітету Федеральної антимонопольної служби. Пропозиції планують передати віцепрем’єр-міністру Олександру Нноваку.

З початку червня ціна бензину АІ-95 на Санкт-Петербурзькій товарній біржі зросла на 11% і досягла рекорду за рік — 67 456 рублів (приблизно 860 доларів США) за тонну станом на 24 червня.

Бензин АІ-92 подорожчав на 12% до найвищого рівня з часів «бензинової кризи» восени 2023 року — 64 462 рублів за тонну (приблизно 823 долари США).

Водночас біржові постачання знизилися через ремонтні зупинки заводів «Газпром» в Астрахані та Сургуті, а також заплановані на липень роботи на Куйбишевському НПЗ. Поставки з НПЗ «Роснефти» різко скоротилися: група в Самарі — у три рази, а Саратовський завод — у два рази.

Очікування на ринку

Роздрібні ціни на бензин у росії зросли на 18% за останній рік. Очікується, що до кінця 2025 року вони піднімуться ще на 8%.

Джерела The Moscow Times повідомляють, що урядові чиновники звернулися до нафтових компаній через різке зростання цін на бензин наприкінці минулого тижня.

Джерело: Terminal

За матеріалами: The Moscow Times, Reuters