Ціни на нафту стабілізуються попри високий попит на бензин у США

Попри сильний попит на бензин у США та скорочення запасів, ціни на нафту залишаються обмеженими нижче ключових рівнів опору. Учасники ринку уважно стежать за рішеннями ОПЕК+ і споживчими тенденціями у США перед початком третього кварталу.

Динаміка ринку нафти

Ціни на нафту дещо зросли у четвер, продовживши підйом майже на 1% із середи. Підтримкою для ринку стало значно більше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти у США на 5,8 млн барелів, що свідчить про **стійкий попит**. Запаси бензину також зменшилися на 2,1 млн барелів на фоні найактивнішого літнього автомобільного руху з кінця 2021 року.

Brent торгувався на рівні близько $68 за барель.

WTI утримувався біля $65.12 за барель на азійських торгах.

Водночас полегшення геополітичної напруги дещо знизило тиск на ціни, але загальний ринковий настрій залишається обережним через невизначеність щодо глобальної політики видобутку.

Перспективи цін на WTI

WTI консолідується трохи вище $65 після різкого падіння на $12 від максимуму в $77.11. Ціна знайшла підтримку біля позначки $63.98 та утримується на висхідній трендовій лінії, проведеній від мінімумів травня.

Ближній опір залишається біля $67.11 (23.6% корекція Fibonacci).

Зона жорсткого опору формується на $67.62–$67.97 (50-EMA та 200-EMA).

Якщо ціна не подолає цю область, загальний ухил ринку залишатиметься ведмежим. Пробій нижче $64.00 може відкрити шлях до $62.82 або навіть $61.27.

Технічна картина Brent

Brent консолідується біля $68 після падіння на $12 від недавнього максимуму $80.32. Ціна стабілізувалася трохи вище $66.75, тестуючи нульовий рівень корекції Fibonacci, але залишається нижче 23.6% корекції на $69.93.

Опір: $69.93 (23.6% Fib), $70.47–$70.77 (EMA-кластер).

Підтримка: $66.75 або нижче у разі відмови від прориву.

Ціна утворює вузький діапазон консолідації без чіткого сигналу на прорив. Підняття вище $69.93 може відкрити шлях до $71.91 (38.2% Fib), а відмова від зростання підвищує ризик повторного тесту мінімумів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: fxempire.com

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