Ціни на нафту стабілізуються попри високий попит на бензин у США

Обновлено: Июнь 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Ціни на нафту стабілізуються попри високий попит на бензин у США

Попри сильний попит на бензин у США та скорочення запасів, ціни на нафту залишаються обмеженими нижче ключових рівнів опору. Учасники ринку уважно стежать за рішеннями ОПЕК+ і споживчими тенденціями у США перед початком третього кварталу.

Динаміка ринку нафти

Ціни на нафту дещо зросли у четвер, продовживши підйом майже на 1% із середи. Підтримкою для ринку стало значно більше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти у США на 5,8 млн барелів, що свідчить про **стійкий попит**. Запаси бензину також зменшилися на 2,1 млн барелів на фоні найактивнішого літнього автомобільного руху з кінця 2021 року.

  • Brent торгувався на рівні близько $68 за барель.
  • WTI утримувався біля $65.12 за барель на азійських торгах.

Водночас полегшення геополітичної напруги дещо знизило тиск на ціни, але загальний ринковий настрій залишається обережним через невизначеність щодо глобальної політики видобутку.

Перспективи цін на WTI

WTI консолідується трохи вище $65 після різкого падіння на $12 від максимуму в $77.11. Ціна знайшла підтримку біля позначки $63.98 та утримується на висхідній трендовій лінії, проведеній від мінімумів травня.

  • Ближній опір залишається біля $67.11 (23.6% корекція Fibonacci).
  • Зона жорсткого опору формується на $67.62–$67.97 (50-EMA та 200-EMA).

Якщо ціна не подолає цю область, загальний ухил ринку залишатиметься ведмежим. Пробій нижче $64.00 може відкрити шлях до $62.82 або навіть $61.27.

Технічна картина Brent

Brent консолідується біля $68 після падіння на $12 від недавнього максимуму $80.32. Ціна стабілізувалася трохи вище $66.75, тестуючи нульовий рівень корекції Fibonacci, але залишається нижче 23.6% корекції на $69.93.

  • Опір: $69.93 (23.6% Fib), $70.47–$70.77 (EMA-кластер).
  • Підтримка: $66.75 або нижче у разі відмови від прориву.

Ціна утворює вузький діапазон консолідації без чіткого сигналу на прорив. Підняття вище $69.93 може відкрити шлях до $71.91 (38.2% Fib), а відмова від зростання підвищує ризик повторного тесту мінімумів.

ДжерелоTerminal

За матеріаламиfxempire.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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