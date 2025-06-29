США розвивають програми підтримки E85 та B20 для зменшення викидів і посилення енергетичної безпеки

У США діють державні та регіональні програми, що стимулюють використання високих сумішей біопального — E85 для бензинових авто з гнучким паливом (FFV) та B20 для дизельного транспорту. Такі ініціативи спрямовані на скорочення залежності від нафти та зменшення викидів парникових газів.
Особливості сумішей та цілі програм
- E85 містить до 85% етанолу і використовується у багатопаливних автомобілях (FFV)
- B20 містить до 20% біодизелю та підходить для багатьох сучасних дизельних двигунів без значних модифікацій
Програми США мають на меті:
- зменшення імпорту нафти
- скорочення викидів CO₂ і токсичних забруднювачів
- підтримку національного аграрного сектору через виробництво етанолу з кукурудзи та біодизелю з сої
Фінансова та інфраструктурна підтримка
Урядові ініціативи включають:
- податкові кредити для виробників біопального
- гранти на встановлення або модернізацію заправок для E85 та B20
- державні закупівлі пального з високим вмістом біопального для автопарків
«Ці програми допомагають зробити транспорт більш чистим та енергетично незалежним, попри виклики цінової конкуренції та інфраструктурних обмежень.»
Виклики та перспективи
Водночас розвиток E85 і B20 стикається з викликами:
- необхідність збільшення кількості заправних станцій, здатних реалізовувати такі суміші
- коливання цін на кукурудзу та сою
- конкуренція з іншими видами альтернативного пального
Перспективи розвитку залежать від стратегії декарбонізації транспорту, законодавчих стимулів та інвестицій в інфраструктуру.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: Alternative Fuels Data Center (DOE), AFDC Biodiesel Blends
Додаткові джерела інформації: EPA Renewable Fuel Standard