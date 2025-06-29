США розвивають програми підтримки E85 та B20 для зменшення викидів і посилення енергетичної безпеки

Обновлено: Июнь 29, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

США розвивають програми підтримки E85 та B20 для зменшення викидів і посилення енергетичної безпеки

У США діють державні та регіональні програми, що стимулюють використання високих сумішей біопального — E85 для бензинових авто з гнучким паливом (FFV) та B20 для дизельного транспорту. Такі ініціативи спрямовані на скорочення залежності від нафти та зменшення викидів парникових газів.

Особливості сумішей та цілі програм

  • E85 містить до 85% етанолу і використовується у багатопаливних автомобілях (FFV)
  • B20 містить до 20% біодизелю та підходить для багатьох сучасних дизельних двигунів без значних модифікацій

Програми США мають на меті:

  • зменшення імпорту нафти
  • скорочення викидів CO₂ і токсичних забруднювачів
  • підтримку національного аграрного сектору через виробництво етанолу з кукурудзи та біодизелю з сої

Фінансова та інфраструктурна підтримка

Урядові ініціативи включають:

  • податкові кредити для виробників біопального
  • гранти на встановлення або модернізацію заправок для E85 та B20
  • державні закупівлі пального з високим вмістом біопального для автопарків

«Ці програми допомагають зробити транспорт більш чистим та енергетично незалежним, попри виклики цінової конкуренції та інфраструктурних обмежень.»

Виклики та перспективи

Водночас розвиток E85 і B20 стикається з викликами:

  • необхідність збільшення кількості заправних станцій, здатних реалізовувати такі суміші
  • коливання цін на кукурудзу та сою
  • конкуренція з іншими видами альтернативного пального

Перспективи розвитку залежать від стратегії декарбонізації транспорту, законодавчих стимулів та інвестицій в інфраструктуру.

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Джерело: Terminal

За матеріалами: Alternative Fuels Data Center (DOE), AFDC Biodiesel Blends

Додаткові джерела інформації: EPA Renewable Fuel Standard

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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