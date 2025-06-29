Каліфорнія планує зробити ринок бензину гнучкішим без шкоди для клімату

Обновлено: Июнь 29, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Каліфорнія планує зробити ринок бензину гнучкішим без шкоди для клімату

Каліфорнія стикається з загрозою дефіциту бензину через закриття двох великих нафтопереробних заводів. Уряд штату пропонує реформи для підвищення конкуренції та гнучкості ринку бензину без послаблення екологічних стандартів. План передбачає збір коштів на електрифікацію транспорту за рахунок продажу менш екологічного бензину у разі кризового браку.

Кроки для реформування бензинового ринку Каліфорнії

Каліфорнія вже не є ізольованим «пальним островом» — закриття нафтопереробних заводів означає, що до 15% пального доведеться імпортувати. Це змінює правила гри:

  • Низка компаній зосередила контроль над ринком — 5 компаній контролюють 98% потужностей, а після 2026 року їх залишиться 3 на понад 90% ринку.
  • Висока концентрація ринку підвищує ризики різких цінових стрибків для споживачів.
  • Фізичні та регуляторні бар’єри обмежують постачання альтернативного бензину.

Пропозиція збільшення гнучкості через добровільну програму

Каліфорнійська Енергетична комісія розглядає програму дозволу обмеженого використання звичайного бензину США (non-CARBOB) у разі дефіциту:

  • Компанії платитимуть 25 центів за галон до спеціального фонду.
  • Фонд фінансуватиме заміну старих авто на електромобілі.
  • Аналіз показав, що при заміні 50 000 автомобілів старше 2004 року зростання забруднення від більш брудного бензину буде повністю компенсовано.

Ціль програми — не скасувати екостандарти, а тимчасово пом’якшити вимоги за умови фінансування переходу на чистий транспорт. Це допоможе уникнути різких стрибків цін, залишаючи курс на відмову від нафтопродуктів.

Важливість адаптації регулювання

Нинішні регуляції були запроваджені в 1990-х і вже не відповідають сучасним технологіям.

  • Сучасні авто менш чутливі до складу пального.
  • Ринок США наблизився за стандартами до каліфорнійського.
  • Основні переваги жорстких стандартів зараз — для найстаріших авто.

У підсумку, Каліфорнія прагне оновити регулювання, щоб врахувати зміни на ринку та захистити споживачів і довкілля. Програма з добровільним внеском до фонду стане тимчасовим містком до більш стійкої моделі постачання.

Джерело інформації: Terminal

За матеріалами: California Energy CommissionUnion of Concerned Scientists

Додаткові джерела інформації: Greenlining InstituteCalifornia Air Resources Board (CARB)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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