Ціни на бензин в Ізраїлі зростуть із 1 липня попри помірне зростання нафти

Обновлено: Июнь 30, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Ціни на бензин в Ізраїлі зростуть із 1 липня попри помірне зростання нафти

З 1 липня 2025 року максимальна державна ціна на бензин 95 октанового числа на самостійних заправках Ізраїлю зросте на 0,01 шекеля за літр, до 7,15 шекеля. Це другий місяць поспіль із мінімальним підвищенням, попри війну з Іраном та коливання на світовому нафтовому ринку.

Оновлення цін на пальне в Ізраїлі

Міністерство енергетики та інфраструктури Ізраїлю оголосило про підвищення цін на бензин:

  • З 1 липня ціна зросте на 0,01 шекеля за літр, до 7,15 шекеля
  • Плата за обслуговування на колонці залишиться без змін — 0,24 шекеля за літр

Водночас, це другий поспіль місяць із підвищенням на 0,01 шекеля за літр. Попри деякі очікування різких стрибків цін на нафту через війну з Іраном, світовий ринок нафти демонструє помірне зростання спотових цін.

Важливо: З початку 2025 року максимальна ціна контрольованого державою бензину 95 знизилась на 0,05 шекеля за літр. Для порівняння:

  • Найдорожчий рівень за останній час — 7,90 шекеля в травні 2024 року
  • Найдешевший — 6,81 шекеля в квітні-травні 2023 року (завдяки тимчасовому зниженню акцизу)

Формула розрахунку ціни

Ціну бензину Міністерство енергетики Ізраїлю визначає наприкінці кожного місяця. Вона враховує:

  • Середні ціни на нафту у Середземноморському регіоні
  • Курс шекеля до долара США
  • Кошик витрат на маркетинг для АЗС
  • Акцизний податок та ПДВ

Водночас суттєве зміцнення шекеля щодо долара допомогло обмежити зростання кінцевої ціни на заправках.

Замовити тижневий звіт по ринку

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Globes.

Додаткові джерела інформації:

Автор:

(Всего статей: 1909)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: