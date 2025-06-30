Ціни на бензин в Ізраїлі зростуть із 1 липня попри помірне зростання нафти

З 1 липня 2025 року максимальна державна ціна на бензин 95 октанового числа на самостійних заправках Ізраїлю зросте на 0,01 шекеля за літр, до 7,15 шекеля. Це другий місяць поспіль із мінімальним підвищенням, попри війну з Іраном та коливання на світовому нафтовому ринку.

Оновлення цін на пальне в Ізраїлі

Міністерство енергетики та інфраструктури Ізраїлю оголосило про підвищення цін на бензин:

З 1 липня ціна зросте на 0,01 шекеля за літр, до 7,15 шекеля

Плата за обслуговування на колонці залишиться без змін — 0,24 шекеля за літр

Водночас, це другий поспіль місяць із підвищенням на 0,01 шекеля за літр. Попри деякі очікування різких стрибків цін на нафту через війну з Іраном, світовий ринок нафти демонструє помірне зростання спотових цін.

Важливо: З початку 2025 року максимальна ціна контрольованого державою бензину 95 знизилась на 0,05 шекеля за літр. Для порівняння:

Найдорожчий рівень за останній час — 7,90 шекеля в травні 2024 року

Найдешевший — 6,81 шекеля в квітні-травні 2023 року (завдяки тимчасовому зниженню акцизу)

Формула розрахунку ціни

Ціну бензину Міністерство енергетики Ізраїлю визначає наприкінці кожного місяця. Вона враховує:

Середні ціни на нафту у Середземноморському регіоні

Курс шекеля до долара США

Кошик витрат на маркетинг для АЗС

Акцизний податок та ПДВ

Водночас суттєве зміцнення шекеля щодо долара допомогло обмежити зростання кінцевої ціни на заправках.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Globes.

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