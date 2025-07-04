Індія занепокоєна планами США запровадити 500% мито на імпортерів російської нафти

Індія висловила стурбованість через ініціативу американського сенатора щодо введення 500% мита на товари з країн, які купують російську нафту. Нью-Делі вже передав свої зауваження конгресменам США.

Підготовка до торговельного протистояння

Індія, яка є третім за величиною імпортером нафти у світі, уважно стежить за законодавчими ініціативами у США. Ініціатива сенатора-республіканця Ліндсі Грема передбачає можливість запровадження величезних мит для країн, що купують нафту з рф.

Сенатор Грем заявив, що президент Дональд Трамп підтримує просування цього законопроєкту.

Пропозиція має 84 співавтори у Конгресі США.

Мито у 500% передбачено для товарів з країн, які купують російську нафту, зокрема Індії та Китаю.

«Якщо ви купуєте товари з росії і не допомагаєте Україні, тоді на ваші товари, що надходять до США, буде мито 500 відсотків», – сказав сенатор Грем у інтерв’ю ABC News.

Реакція Індії

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар зазначив, що Нью-Делі вже обговорює це питання з американськими законодавцями.

Індія передала свої занепокоєння та інтереси у сфері енергетичної безпеки сенатору Грему.

Міністр підкреслив, що Індія уважно відстежує будь-які ініціативи у Конгресі США, якщо вони можуть вплинути на її інтереси.

«Ми перебуваємо на зв’язку із сенатором Гремом… Наші занепокоєння та інтереси у сфері енергетичної безпеки були доведені до його відома», – сказав Джайшанкар місцевим ЗМІ.

Зміни на ринку нафти

Попри санкції Заходу проти російської нафти після вторгнення в Україну, Індія та Китай стали основними покупцями російської нафти.

росія стала найбільшим постачальником нафти для Індії.

Частка ОПЕК на індійському ринку нафти впала до рекордно низького рівня – менше 50% імпорту у 2024-2025 фінансовому році через зростання постачання з рф.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Oilprice.com.