Індія занепокоєна планами США запровадити 500% мито на імпортерів російської нафти

Обновлено: Июль 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Індія занепокоєна планами США запровадити 500% мито на імпортерів російської нафти

Індія висловила стурбованість через ініціативу американського сенатора щодо введення 500% мита на товари з країн, які купують російську нафту. Нью-Делі вже передав свої зауваження конгресменам США.

Підготовка до торговельного протистояння

Індія, яка є третім за величиною імпортером нафти у світі, уважно стежить за законодавчими ініціативами у США. Ініціатива сенатора-республіканця Ліндсі Грема передбачає можливість запровадження величезних мит для країн, що купують нафту з рф.

  • Сенатор Грем заявив, що президент Дональд Трамп підтримує просування цього законопроєкту.
  • Пропозиція має 84 співавтори у Конгресі США.
  • Мито у 500% передбачено для товарів з країн, які купують російську нафту, зокрема Індії та Китаю.

«Якщо ви купуєте товари з росії і не допомагаєте Україні, тоді на ваші товари, що надходять до США, буде мито 500 відсотків», – сказав сенатор Грем у інтерв’ю ABC News.

Реакція Індії

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар зазначив, що Нью-Делі вже обговорює це питання з американськими законодавцями.

  • Індія передала свої занепокоєння та інтереси у сфері енергетичної безпеки сенатору Грему.
  • Міністр підкреслив, що Індія уважно відстежує будь-які ініціативи у Конгресі США, якщо вони можуть вплинути на її інтереси.

«Ми перебуваємо на зв’язку із сенатором Гремом… Наші занепокоєння та інтереси у сфері енергетичної безпеки були доведені до його відома», – сказав Джайшанкар місцевим ЗМІ.

Зміни на ринку нафти

Попри санкції Заходу проти російської нафти після вторгнення в Україну, Індія та Китай стали основними покупцями російської нафти.

  • росія стала найбільшим постачальником нафти для Індії.
  • Частка ОПЕК на індійському ринку нафти впала до рекордно низького рівня – менше 50% імпорту у 2024-2025 фінансовому році через зростання постачання з рф.

Джерело: Terminal.
За матеріалами: Oilprice.com.

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 1960)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: