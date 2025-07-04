Запаси нафтопродуктів у ARA впали до мінімуму з лютого, лідером зниження стало авіаційне пальне

Обновлено: Июль 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Запаси нафтопродуктів у ARA впали до мінімуму з лютого, лідером зниження стало авіаційне пальне

У Північно-Західній Європі втретє поспіль скорочуються запаси нафтопродуктів, зокрема через зростання літнього попиту та відновлення авіаційного сектора попри напруженість на Близькому Сході.

Деталі скорочення запасів у хабі ARA

За даними брокерів з посиланням на Insights Global, загальні запаси нафтопродуктів у торговельно-змішувальному хабі Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) знизилися за тиждень до четверга на 179 000 тонн і становлять 5,34 млн тонн – найнижчий показник за п’ять місяців, що на 14% менше, ніж торік.

  • Авіаційне пальне очолило зниження – запаси впали на 11% (96 000 тонн) за тиждень, до майже двомісячного мінімуму в 774 000 тонн. Це на 24% нижче порівняно з аналогічним періодом 2024 року, що відображає вплив високих фрахтових ставок на постачання з Аравійської затоки.
  • Посилення літнього попиту сприяло скороченню: за даними Eurocontrol, європейські авіакомпанії за тиждень до 29 червня здійснювали в середньому 34 821 рейс на день, що на 0,5% більше тижнем раніше, оскільки обмеження у повітряному просторі почали зніматися.
  • Запаси мазуту в ARA знизилися на 89 000 тонн (8,5%) за тиждень – до 961 000 тонн, що на 32% менше, ніж торік. Компоненти для сумішей все активніше використовуються поза виробництвом мазуту, а підвищений попит на електрогенерацію чинить додатковий тиск на запаси.
  • Запаси бензину скоротилися вперше за п’ять тижнів – на 25 000 тонн (2,2%), до 1,10 млн тонн. Запаси прямогінного бензину naphta знизилися на 43 000 тонн з рекордних максимумів – до 581 000 тонн, що все ще на 26% більше, ніж торік.
  • Водночас запаси газойлю відновилися на 74 000 тонн після мінімуму за п’ять місяців і досягли 1,92 млн тонн. Однак вони залишаються на 12% нижчими за рівень 2024 року, що свідчить про підвищену короткострокову обмеженість постачання.

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence

Автор:

(Всего статей: 1960)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: