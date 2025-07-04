Запаси нафтопродуктів у ARA впали до мінімуму з лютого, лідером зниження стало авіаційне пальне

У Північно-Західній Європі втретє поспіль скорочуються запаси нафтопродуктів, зокрема через зростання літнього попиту та відновлення авіаційного сектора попри напруженість на Близькому Сході.
Деталі скорочення запасів у хабі ARA
За даними брокерів з посиланням на Insights Global, загальні запаси нафтопродуктів у торговельно-змішувальному хабі Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) знизилися за тиждень до четверга на 179 000 тонн і становлять 5,34 млн тонн – найнижчий показник за п’ять місяців, що на 14% менше, ніж торік.
- Авіаційне пальне очолило зниження – запаси впали на 11% (96 000 тонн) за тиждень, до майже двомісячного мінімуму в 774 000 тонн. Це на 24% нижче порівняно з аналогічним періодом 2024 року, що відображає вплив високих фрахтових ставок на постачання з Аравійської затоки.
- Посилення літнього попиту сприяло скороченню: за даними Eurocontrol, європейські авіакомпанії за тиждень до 29 червня здійснювали в середньому 34 821 рейс на день, що на 0,5% більше тижнем раніше, оскільки обмеження у повітряному просторі почали зніматися.
- Запаси мазуту в ARA знизилися на 89 000 тонн (8,5%) за тиждень – до 961 000 тонн, що на 32% менше, ніж торік. Компоненти для сумішей все активніше використовуються поза виробництвом мазуту, а підвищений попит на електрогенерацію чинить додатковий тиск на запаси.
- Запаси бензину скоротилися вперше за п’ять тижнів – на 25 000 тонн (2,2%), до 1,10 млн тонн. Запаси прямогінного бензину naphta знизилися на 43 000 тонн з рекордних максимумів – до 581 000 тонн, що все ще на 26% більше, ніж торік.
- Водночас запаси газойлю відновилися на 74 000 тонн після мінімуму за п’ять місяців і досягли 1,92 млн тонн. Однак вони залишаються на 12% нижчими за рівень 2024 року, що свідчить про підвищену короткострокову обмеженість постачання.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence