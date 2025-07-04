США зняли обмеження на експорт етану до Китаю

Обновлено: Июль 04, 2025.

США зняли обмеження на експорт етану до Китаю

Адміністрація США скасувала ліцензійні вимоги для експорту етану до Китаю, що відкриває шлях для відновлення торгівлі між двома найбільшими економіками світу попри попередню торговельну війну.

Деталі рішення та очікувані наслідки

Міністерство торгівлі США через Бюро промисловості та безпеки 2 липня скасувало вимоги щодо ліцензування, ухвалені 3 червня. Про це повідомила компанія Energy Transfer у поданні до SEC.

Раніше федеральна влада вимагала від Energy Transfer і Enterprise Products Partners отримати ліцензії для продовження експорту етану до Китаю. Це обмеження впливало на усі постачання етану та бутану, коли сторона угоди розташована в Китаї або є китайським «військовим кінцевим користувачем», окрім випадків окремих винятків за ліцензією.

  • Усі постачання етану з США до Китаю здійснюються через два термінали на узбережжі Мексиканської затоки: Enterprise у Morgan’s Point, Техас, та Energy Transfer у Nederland, Техас.
  • Китай є головним ринком для американського етану — 47% експорту США у 2024 році припадало на нього.

Очікується, що скасування обмежень відновить експорт етану з США до Китаю, що стане виграшем для американських виробників та підтримає хитку торговельну угоду між двома країнами.

Водночас Управління енергетичної інформації США (EIA) у червневому Short-Term Energy Outlook прогнозувало скорочення експорту етану через ці ліцензійні вимоги. Тепер цей прогноз мають переглянути в бік зростання.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.comEIA Short-Term Energy Outlook

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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