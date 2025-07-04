США запровадили нові санкції проти тіньової нафтової мережі Ірану

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти іранської схеми контрабанди нафти та фінансової діяльності, пов’язаної з «Хезболлою», посилюючи тиск на Тегеран попри високі обсяги імпорту іранської нафти Китаєм.

Деталі нових санкцій

Санкції націлені на мережу, яку, за даними Мінфіну США, очолює іракський бізнесмен Салім Ахмед Саїд. З 2020 року вона маскує іранську нафту під іракську, приносячи Ірану мільярди доларів доходу.

Кілька суден також потрапили під санкції за участь у перевезеннях так званого «тіньового флоту» Ірану.

Водночас під санкції потрапили особи, пов’язані з Al-Qard Al-Hassan — фінансовою установою під контролем «Хезболи», що приховувала мільйони доларів переказів для фінансування угруповання.

Міністерство фінансів продовжить націлюватися на джерела доходів Тегерана та посилювати економічний тиск, щоб порушити доступ режиму до фінансових ресурсів, які живлять його дестабілізуючу діяльність.

Попри санкції – експорт триває

Іранська нафта продовжує надходити до Китаю. У першій половині 2025 року китайські порти отримували близько 1,4 млн барелів на добу іранської нафти. Для уникнення контролю використовуються перевантаження з судна на судно та маршрути через Малайзію.

За даними Kpler, у червні такі перевезення принесли Ірану близько $1 млрд.

Закупівлі зросли через високий літній попит, а китайські незалежні нафтопереробники активно користуються суттєвими знижками.

Аналітики прогнозують продовження цього тренду, особливо після заяв експрезидента Трампа про те, що Китай може купувати іранську нафту. Це свідчить про суперечливу політику США: водночас санкціонувати посередників і дозволяти Тегерану експортувати нафту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com, Bloomberg